Американец Томми Пол сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Давидович-Фокина — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Аленхандро попал в число сеяных, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго круга.

В первом матче испанец одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:4, 7:6. Далеко не самый простой матч, в котором Давидович-Фокина был лучше соперника в ключевых эпизодах.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Алехандро дошел до четвертьфинала, где проиграл Даниилу Медведеву. Но перед этим ему удалось остановить Ибина У, Карена Хачанова и Кристиана Гарина.

В Индиан-Уэллсе Давидович-Фокина впервые в сезоне выиграл три матчах подряд.

Пол

У Томми в предыдущем раунде был непростой матч против Марка-Андреа Хюслера.

Американец дожал швейцарского теннисиста только в третьем сете — 5:7, 6:3, 6:4.

В отличие от первого и второго сетов, в третьем соперник стал гораздо чаще допускать ошибки в розыгрышах на собственной подаче, благодаря чему Пол сделал два брейка.

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В Индиан-Уэллсе Томми проиграл в четвертом круге на решающем тай-брейке Феликсу Оже-Альяссиму. При этом в решающей партии он не реализовал шесть матчболов.

Прогноз и ставка

На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.34, победу Пола букмекеры предлагают за 1.60.

В январе Алехандро и Томми провели сумасшедший матч на Открытом чемпионате Австралии. В той встрече американец дожал испанца в пятом сете.

И их предстоящий матч, скорее всего, тоже будет одним из самых напряженных в третьем круге.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.96. В данном случае это, пожалуй, оптимальный вариант.