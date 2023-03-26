Давидович-Фокина
Аленхандро попал в число сеяных, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго круга.
В первом матче испанец одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:4, 7:6. Далеко не самый простой матч, в котором Давидович-Фокина был лучше соперника в ключевых эпизодах.
На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Алехандро дошел до четвертьфинала, где проиграл Даниилу Медведеву. Но перед этим ему удалось остановить Ибина У, Карена Хачанова и Кристиана Гарина.
В Индиан-Уэллсе Давидович-Фокина впервые в сезоне выиграл три матчах подряд.
Пол
У Томми в предыдущем раунде был непростой матч против Марка-Андреа Хюслера.
Американец дожал швейцарского теннисиста только в третьем сете — 5:7, 6:3, 6:4.
В отличие от первого и второго сетов, в третьем соперник стал гораздо чаще допускать ошибки в розыгрышах на собственной подаче, благодаря чему Пол сделал два брейка.
В Индиан-Уэллсе Томми проиграл в четвертом круге на решающем тай-брейке Феликсу Оже-Альяссиму. При этом в решающей партии он не реализовал шесть матчболов.
Прогноз и ставка
На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.34, победу Пола букмекеры предлагают за 1.60.
В январе Алехандро и Томми провели сумасшедший матч на Открытом чемпионате Австралии. В той встрече американец дожал испанца в пятом сете.
И их предстоящий матч, скорее всего, тоже будет одним из самых напряженных в третьем круге.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.96. В данном случае это, пожалуй, оптимальный вариант.