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    Пол и Давидович-Фокина снова устроят разборки?

    Давидович-Фокина — Пол. Прогноз (к. 1.96) и ставки на «Мастерс» в Майами 26 марта 2023 года

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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Давидович-Фокина — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 26 Марта 2023 года

    Давидович-Фокина

    Аленхандро попал в число сеяных, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго круга.

    В первом матче испанец одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:4, 7:6. Далеко не самый простой матч, в котором Давидович-Фокина был лучше соперника в ключевых эпизодах.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Алехандро дошел до четвертьфинала, где проиграл Даниилу Медведеву. Но перед этим ему удалось остановить Ибина У, Карена Хачанова и Кристиана Гарина.

    В Индиан-Уэллсе Давидович-Фокина впервые в сезоне выиграл три матчах подряд.

    Пол

    У Томми в предыдущем раунде был непростой матч против Марка-Андреа Хюслера.

    Американец дожал швейцарского теннисиста только в третьем сете — 5:7, 6:3, 6:4.

    В отличие от первого и второго сетов, в третьем соперник стал гораздо чаще допускать ошибки в розыгрышах на собственной подаче, благодаря чему Пол сделал два брейка.

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    В Индиан-Уэллсе Томми проиграл в четвертом круге на решающем тай-брейке Феликсу Оже-Альяссиму. При этом в решающей партии он не реализовал шесть матчболов.

    Прогноз и ставка

    На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.34, победу Пола букмекеры предлагают за 1.60.

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    В январе Алехандро и Томми провели сумасшедший матч на Открытом чемпионате Австралии. В той встрече американец дожал испанца в пятом сете.

    И их предстоящий матч, скорее всего, тоже будет одним из самых напряженных в третьем круге.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.96. В данном случае это, пожалуй, оптимальный вариант.

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    Давидович-Фокина — Пол: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на теннис. Пол и Давидович-Фокина снова устроят разборки?
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