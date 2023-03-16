Чешка Петра Квитова сыграет против гречанки Марии Саккари в четвертьфинале престижного турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 16 марта, начало — в 04:00 мск. Саккари — Квитова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саккари

Мария второй год подряд добралась в Индиан-Уэллс до четвертьфинала. В прошлом сезоне она уступила в решающем матче Иге Швентек.

На текущем турнире Саккари до сих пор ни разу не выигрывала в двух сетах. Во всех предыдущих матчах ее понадобилась дополнительная партия.

В стартовом матче теннисистка из Греции одержала победу над американкой Шелби Роджерс, взяв третий сет со счетом 6:0.

Дальше была победа над украинкой Ангелиной Калининой — 3:6, 6:2, 6:4. В решающей партии соперница вела с брейком, но не воспользовалась преимуществом.

В четвертом раунде Саккари остановила Каролину Плишкову — 6:4, 5:7, 6:3. И в этом матча Мария тоже плохо начала третий сет, но в итоге взяла на приеме четыре гейма.

Квитова

Петра в предыдущем матче одержала эпичную победу над Джессикой Пегулой — 6:2, 3:6, 7:6.

В решающем сете чешка спасла четыре матчбола — один при счете 4:5 на подаче американки, а потом еще три на тай-брейке.

Квитова выиграла четвертый матч подряд против соперниц из топ-5.

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Не менее эпичной получилась и встреча с Аленой Остапенко. Первый сет Петра отдала без борьбы — 0:6, во втором был такой же счет, но только теперь уже в ее пользу.

В решающей партии бывшая первая ракетка мира сразу сделала два брейка, но этого оказалось недостаточно. Остапенко сначала отыгралась, но при счете 4:4 снова слабо провела гейм на собственной подаче.

Прогноз и ставка

На Саккари в этом матче можно поставить за 1.57, победу Квитовой букмекеры предлагают за 2.41.

У Петры остались не самые приятные воспоминания после предыдущих матчей с гречанкой.

В прошлом году Саккари разгромила Квитову в Индиан-Уэллс со счетом 6:3, 6:0. А в сезоне-2021 Мария обыграла чешку на US Open — 6:4, 6:3.

Но даже после этого все равно нет никакой уверенности в победе Саккари. Как показали недавние матчи, Квитова по-прежнему способна обыгрывать соперниц из первой десятки.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.