Саккари
Мария второй год подряд добралась в Индиан-Уэллс до четвертьфинала. В прошлом сезоне она уступила в решающем матче Иге Швентек.
На текущем турнире Саккари до сих пор ни разу не выигрывала в двух сетах. Во всех предыдущих матчах ее понадобилась дополнительная партия.
В стартовом матче теннисистка из Греции одержала победу над американкой Шелби Роджерс, взяв третий сет со счетом 6:0.
Дальше была победа над украинкой Ангелиной Калининой — 3:6, 6:2, 6:4. В решающей партии соперница вела с брейком, но не воспользовалась преимуществом.
В четвертом раунде Саккари остановила Каролину Плишкову — 6:4, 5:7, 6:3. И в этом матча Мария тоже плохо начала третий сет, но в итоге взяла на приеме четыре гейма.
Квитова
Петра в предыдущем матче одержала эпичную победу над Джессикой Пегулой — 6:2, 3:6, 7:6.
В решающем сете чешка спасла четыре матчбола — один при счете 4:5 на подаче американки, а потом еще три на тай-брейке.
Квитова выиграла четвертый матч подряд против соперниц из топ-5.
Не менее эпичной получилась и встреча с Аленой Остапенко. Первый сет Петра отдала без борьбы — 0:6, во втором был такой же счет, но только теперь уже в ее пользу.
В решающей партии бывшая первая ракетка мира сразу сделала два брейка, но этого оказалось недостаточно. Остапенко сначала отыгралась, но при счете 4:4 снова слабо провела гейм на собственной подаче.
Прогноз и ставка
На Саккари в этом матче можно поставить за 1.57, победу Квитовой букмекеры предлагают за 2.41.
У Петры остались не самые приятные воспоминания после предыдущих матчей с гречанкой.
В прошлом году Саккари разгромила Квитову в Индиан-Уэллс со счетом 6:3, 6:0. А в сезоне-2021 Мария обыграла чешку на US Open — 6:4, 6:3.
Но даже после этого все равно нет никакой уверенности в победе Саккари. Как показали недавние матчи, Квитова по-прежнему способна обыгрывать соперниц из первой десятки.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.