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    Кецманович не удивит опытного Вавринку

    Кецманович — Вавринка. Прогноз (к. 2.31) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 11 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кецманович — Вавринка
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 23:30 мск. Кецманович — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 11 Марта 2023 года

    Кецманович

    Миомир оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Перед этим Кецманович неудачно выступил на турнире в Акапулько. В первом же матче он проиграл Денису Шаповалову.

    Зато в Делрей-Бич сербский теннисист дошел до финала. В решающем матче Кецманович проиграл американцу Тейлору Фрицу.

    Также стоит отметить, что Миомир не смог пройти первый круг на Открытом чемпионате Австралии и на турнире в Далласе, проиграв Николасу Харри и Эмилио Гомесу соответственно.

    В прошлом году Кецманович дошел в Индиан-Уэллс до четвертьфинала.

    Вавринка

    Стэн тем временем в первом круге одержал победу над Александаром Вукичем — 6:4, 1:6, 6:1.

    Швейцарец провалил второй сет, но в остальных партиях игра была полностью под его контролем.

    Примечательно, что даже с учетом второго сета 37-летний теннисист взял на первой подаче 85 процентов очков.

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    Вавринка прошел первый раунд на третьем турнире подряд. В феврале он добрался до четвертьфинала в Роттердаме и Марселе.

    Прогноз и ставка

    На Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.73, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.11.

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    Выносливость — это, возможно, единственное, в чем Миомир превосходит Стэна. Но, как показали недавние турниры, швейцарец наконец-то набрал неплохую форму, на два-три матча ему вполне хватает сил.

    Ставка — победа Вавринки за 2.11.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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    Кецманович — Вавринка: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на теннис. Кецманович не удивит опытного Вавринку
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