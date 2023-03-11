Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 23:30 мск. Кецманович — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кецманович

Миомир оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Перед этим Кецманович неудачно выступил на турнире в Акапулько. В первом же матче он проиграл Денису Шаповалову.

Зато в Делрей-Бич сербский теннисист дошел до финала. В решающем матче Кецманович проиграл американцу Тейлору Фрицу.

Также стоит отметить, что Миомир не смог пройти первый круг на Открытом чемпионате Австралии и на турнире в Далласе, проиграв Николасу Харри и Эмилио Гомесу соответственно.

В прошлом году Кецманович дошел в Индиан-Уэллс до четвертьфинала.

Вавринка

Стэн тем временем в первом круге одержал победу над Александаром Вукичем — 6:4, 1:6, 6:1.

Швейцарец провалил второй сет, но в остальных партиях игра была полностью под его контролем.

Примечательно, что даже с учетом второго сета 37-летний теннисист взял на первой подаче 85 процентов очков.

Все прогнозы на теннис

Вавринка прошел первый раунд на третьем турнире подряд. В феврале он добрался до четвертьфинала в Роттердаме и Марселе.

Прогноз и ставка

На Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.73, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.11.

Выносливость — это, возможно, единственное, в чем Миомир превосходит Стэна. Но, как показали недавние турниры, швейцарец наконец-то набрал неплохую форму, на два-три матча ему вполне хватает сил.

Ставка — победа Вавринки за 2.11.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.