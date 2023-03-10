Россиянки Вероника Кудерметова и Анна Блинкова встретятся во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:30 мск. Блинкова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Блинкова

Анна в первом круге спокойно выиграла у Энн Ли — 6:1, 6:2.

Интересно, что на прошлой неделе Блинкова остановила Ли на старте турнира в Остине. Правда, тогда американка хотя бы сопротивлялась.

А на этот раз россиянка реализовала пять брейк-пойнтов и ни разу не потеряла свою подачу.

Правда, радоваться пока рано. В последних семи матчах Блинкова одержала лишь две победы, сумев обыграть Ли, которая по каким-то причинам скатилась в конец второй сотни рейтинга.

Кудерметова

Вероника тем временем оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

В конце прошлого месяца Кудерметова провалила турнир в Дубае. В первом же матче она уступила украинке Ангелине Калининой.

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Зато перед этим россиянка дошла до полуфинала. После классных матчей против Барборы Крейчиковой, Софии Кенин и Кори Гауфф 11-я ракетка мира с треском проиграла Иге Швентек (0:6, 1:6).

Но в целом Кудерметова вряд ли довольна своим сезоном. На Открытом чемпионате Австралии она прошла лишь один раунд, как и на турнире в Абу-Даби, где проиграла Людмиле Самсоновой.

В прошлом году Кудерметова дошла в Индиан-Уэллс до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Блинкову в этом матче можно поставить за 4.25, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.22.

С одной стороны, все очевидно, но при этом далеко не факт, что Вероника сможет обыграть Анну с разгромным счетом. Вполне вероятно, что первый почти за три недели матч будет не самым простым для Кудерметовой.

Ставка — тотал геймов больше 20,0 за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Блинковой больше 8,5 за 1.88.