Француз Ришар Гаске сыграет против американца Брэндона Накашимы в первом круге турнира во Флоренции. Матч пройдет 10 октября, начало — в 12:00 мск. Гаске — Накашима: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гаске

Гаске на прошлой неделе провалил «челленджер» в Муийрон-ле-Каптифе. В первом же матче он сенсационно уступил 487-й ракетке мира Юргену Бриану.

В конце сентября Ришар прошел два раунда на «челленджере» в Орлеане. Дальше его не пустил Грегуар Баррер.

На турнире в Метце экс-седьмая ракетка мира проиграл в первом круге австрийцу Доминику Тиму.

Но при этом стоит обратить внимание на то, что опытный Гаске выиграл два матча на Открытом чемпионате США, причем у довольно серьезных соперников — Таро Даниэля и Миомира Кецмановича.

Накашима

Накашима в конце сентября взял первый титул на уровне ATP, выиграв турнир в родном Сан-Диего.

Несмотря на то, что состав участников был не самый сильный, для американца это все равно серьезный успех — все-таки ему удалось выиграть пять матчей подряд.

В Токио на прошлой неделе Брэндон прошел один раунд, после чего уступил хорвату Борне Чоричу.

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В прошлом году Накашима выиграл 20 из 25 матчей на крытых корта. Правда, в основном это было на «челленджерах».

Прогноз и ставка

На Гаске в этом матче можно поставить за 3.00, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.39.

Несмотря на то, что Гаске слабо сыграл на двух недавних «челленджерах» во Франции, недооценивать его все же не стоит. Там, где надо, француз покажет свой настоящий уровень.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.46. Теннис Гаске может стать откровением для Накашимы, поэтому ставки на исход лучше не трогать.