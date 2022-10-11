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    Гаске удивит Накашиму?

    Гаске — Накашима. Прогноз (к. 2.46) и ставки на турнир во Флоренции 10 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гаске — Накашима
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    Ришар Гаске
    Француз Ришар Гаске сыграет против американца Брэндона Накашимы в первом круге турнира во Флоренции. Матч пройдет 10 октября, начало — в 12:00 мск. Гаске — Накашима: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гаске

    Гаске на прошлой неделе провалил «челленджер» в Муийрон-ле-Каптифе. В первом же матче он сенсационно уступил 487-й ракетке мира Юргену Бриану.

    В конце сентября Ришар прошел два раунда на «челленджере» в Орлеане. Дальше его не пустил Грегуар Баррер.

    На турнире в Метце экс-седьмая ракетка мира проиграл в первом круге австрийцу Доминику Тиму.

    Но при этом стоит обратить внимание на то, что опытный Гаске выиграл два матча на Открытом чемпионате США, причем у довольно серьезных соперников — Таро Даниэля и Миомира Кецмановича.

    Накашима

    Накашима в конце сентября взял первый титул на уровне ATP, выиграв турнир в родном Сан-Диего.

    Несмотря на то, что состав участников был не самый сильный, для американца это все равно серьезный успех — все-таки ему удалось выиграть пять матчей подряд.

    В Токио на прошлой неделе Брэндон прошел один раунд, после чего уступил хорвату Борне Чоричу.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом году Накашима выиграл 20 из 25 матчей на крытых корта. Правда, в основном это было на «челленджерах».

    Прогноз и ставка

    На Гаске в этом матче можно поставить за 3.00, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.39.

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    Несмотря на то, что Гаске слабо сыграл на двух недавних «челленджерах» во Франции, недооценивать его все же не стоит. Там, где надо, француз покажет свой настоящий уровень.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.46. Теннис Гаске может стать откровением для Накашимы, поэтому ставки на исход лучше не трогать.

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    Гаске — Накашима: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на теннис. Гаске удивит Накашиму?
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