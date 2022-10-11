Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против чилийца Кристиана Гарина в первом круге турнира во Флоренции. Матч пройдет 10 октября, начало — в 12:00 мск. Бублик — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

Бублик на минувшей неделе не очень успешно выступил в Астане. На домашнем турнире ему удалось выиграть лишь один матч.

После победы над Таллоном Грикспором теннисист из Казахстана уступил поляку Хуберту Хуркачу, который, как обычно, почти не ошибался на своей подаче.

Зато в конце сентября Бублик дошел до финала в Метце. В решающем матче 43-я ракетка мира уступил итальянцу Лорено Сонего.

В этом сезоне Бублик выиграл 10 из 13 матчах на крытых кортах. А его главным достижением стала победа на турнире в Монпелье в начале февраля.

Гарин

Гарин после сенсационного выхода в четвертьфинал Уимблдона выступил ли на четырех турнирах.

И если на Открытом чемпионате США ему удалось пройти хотя бы один раунд, то в Гштааде, Кицбюэле и Астане он не одержал ни одной победы.

Удивительно еще и то, что чилиец крайне неудачно играет даже на грунте. Даже с учетом классного выступления на британском мэйджоре он прекрасно понимает, что текущий сезон получается для него провальным.

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На завершившемся в воскресенье турнире в Астане Гарин сразу же проиграл Новаку Джоковичу — 1:6, 1:6.

Прогноз и ставка

На Бублика в этом матче можно поставить за 1.26, победу Гарина букмекеры предлагают за 3.85.

В принципе, двух мнений тут не может быть — Бублик спокойно выйдет в следующий раунд, если будет максимально сконцентрирован на игре.

К слову, Гарин за всю карьеру до сих пор выиграл лишь три матчах на крытых кортах.

Ставка — победа Бублика в двух сетах за 1.82.