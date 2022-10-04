Россиянка Дарья Касаткина сыграет против британки Эммы Радукану в первом круге турнира в Остраве (Чехия). Матч пройдет 4 октября, начало — в 17:00 мск. Радукану — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Радукану

Радукану после провала на Открытом чемпионате США уже успела сыграть на двух турнирах. В Нью-Йорке британка сразу же уступила француженке Ализе Корне.

В середине прошлого месяца Эмма прошла один раунд в словенском Портороже. После победы над украинкой Даяной Ястремской она сенсационно проиграла немке Анне-Лене Фридзам.

В Сеуле Радукану выступила значительно лучше. Чемпионка US Open-2021 остановилась в шаге от финала. При этом ей не удалось доиграть полуфинальную встречу с Аленой Остапенко из-за травмы.

Если говорить в целом, что вторую половину сезона Радукану проводит значительно лучше, чем первую.

Касаткина

Касаткина тем временем еще ни разу не играла после Открытого чемпионата США. Как и Радукану, она тоже провалила американский мэйджор, проиграв в первом раунде британке Хэрриет Дарт. И после этого Дарья решила взять небольшую паузу.

В начале августа Касаткина взяла титул в Сан-Хосе. По ходу турнира ей удалось обыграть Елену Рыбакину, Арину Соболенко, Паулу Бадосу и Шелби Роджерс.

Правда, после этого Касаткина провалила крупные турниры в Торонто и Цинциннати, сразу же проиграв Бьянке Андрееску и Аманде Анисимовой соответственно.

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Правда, в конце августа россиянка взяла еще один титул. На этот раз она выиграла турнир в канадском Гранби. Другой вопрос, что состав участниц там был далеко не самый звездный.

Прогноз и ставка

На Радукану в этом матче можно поставить за 2.26, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.64.

С одной стороны, можно вспомнить мощное выступление Касаткиной в Сан-Хосе — там она действительно впечатлила. Но была и серия неудачных результатов.

В общем, как обычно, в случае с Касаткиной ставку на исход лучше не трогать. Радукану все-таки тоже порой очень классно играет.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.41.