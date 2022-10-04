Хорват Марин Чилич сыграет против немца Оскара Отте в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 5 октября, начало — в 08:00 мск. Чилич — Отте: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чилич

Чилич на прошлой неделе дошел до финала в Тель-Авиве. В решающем матче хорват проиграл Новаку Джоковичу (3:6, 4:6).

В игре против серба Марин сделал все, что было в его силах, но этого, безусловно, было недостаточно. За все время у него был лишь один брейк-пойнт, который Новак без проблем отыграл.

Перед этим Чилич выиграл у австрийца Доминика Тима и француза Констана Лестьенна.

Кроме того, он должен был встретиться с Лиамом Броуди, но британец не смог выйти на матч из-за болезни.

В общем, Чилич неплохо подготовился к турниру в Астане. Три матча за неделю — это как раз то, что было нужно в данной ситуации.

Отте

Отте тем временем на прошлой неделе выиграл один матч в Софии. После победы над шведом Драгосом Мадарасом немец уступил поляку Камилу Майхшаку.

В Метце Оскар не смог пройти первый раунд, сразу же проиграв французу Грегуару Барреру.

В середине сентября Отте провел три матча в Кубке Дэвиса, в которых уступил французу Адриану Маннарино, бельгийцу Давиду Гоффену и австралийцу Танаси Коккинакису.

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На Открытом чемпионате США Отте тоже не одержал ни одной победы. В первом же матче его легко остановил поляк Хуберт Хуркач.

Прогноз и ставка

На Чилича в этом матче можно поставить за 1.33, победу Отте букмекеры предлагают за 3.32.

Отте в этом году неплохо играл на грунте и траве, но на харде у него, как правило, печальные результаты. И предстоящая игра в этом плане вряд ли станет исключением.

Скорее всего, Марину не понадобится дополнительный сет для победы над немецким теннисистом.

Ставка — победа Чилича в двух сетах за 1.90.