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    Чиличу хватит двух сетов для победы над Отте?

    Чилич — Отте. Прогноз (к. 1.90) и ставки на турнир в Астане 5 октября 2022 года

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    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против немца Оскара Отте в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 5 октября, начало — в 08:00 мск. Чилич — Отте: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чилич

    Чилич на прошлой неделе дошел до финала в Тель-Авиве. В решающем матче хорват проиграл Новаку Джоковичу (3:6, 4:6).

    В игре против серба Марин сделал все, что было в его силах, но этого, безусловно, было недостаточно. За все время у него был лишь один брейк-пойнт, который Новак без проблем отыграл.

    Перед этим Чилич выиграл у австрийца Доминика Тима и француза Констана Лестьенна.

    Кроме того, он должен был встретиться с Лиамом Броуди, но британец не смог выйти на матч из-за болезни.

    В общем, Чилич неплохо подготовился к турниру в Астане. Три матча за неделю — это как раз то, что было нужно в данной ситуации.

    Отте

    Отте тем временем на прошлой неделе выиграл один матч в Софии. После победы над шведом Драгосом Мадарасом немец уступил поляку Камилу Майхшаку.

    В Метце Оскар не смог пройти первый раунд, сразу же проиграв французу Грегуару Барреру.

    В середине сентября Отте провел три матча в Кубке Дэвиса, в которых уступил французу Адриану Маннарино, бельгийцу Давиду Гоффену и австралийцу Танаси Коккинакису.

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    На Открытом чемпионате США Отте тоже не одержал ни одной победы. В первом же матче его легко остановил поляк Хуберт Хуркач.

    Прогноз и ставка

    На Чилича в этом матче можно поставить за 1.33, победу Отте букмекеры предлагают за 3.32.

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    Отте в этом году неплохо играл на грунте и траве, но на харде у него, как правило, печальные результаты. И предстоящая игра в этом плане вряд ли станет исключением.

    Скорее всего, Марину не понадобится дополнительный сет для победы над немецким теннисистом.

    Ставка — победа Чилича в двух сетах за 1.90.

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    Чилич — Отте: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на теннис. Чиличу хватит двух сетов для победы над Отте?
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