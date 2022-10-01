Нисиока
Нисиока в пятницу подтвердил, что может спокойно противостоять даже соперникам из топ-10. Японец одержал шикарную победу над Каспером Рудом.
Норвежец провалил первый сет, взял второй, но в решающем на корте снова доминировал Нисиока, которому второй раз в этом году удалось выиграть у теннисиста из первой десятки.
Перед этим Есихито обыграл британца Дэна Эванса и соотечественника Таро Даниэля, которым не отдал ни сета.
Нисиока втрой раз в сезоне дошел до полуфинала на уровне ATP. В августе он проиграл Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне.
Ковачевич
Ковачевич впервые в карьере сыграет в полуфинале на уровне ATP. Более того, 24-летний теннисист первый раз в этом году попал в основную сетку турнира в ATP.
При этом Александр изначально не прошел квалификацию, но в итоге оказался в основе как лаки-лузер.
И в первом круге Ковачевич сенсационно выиграл у серба Миомира Кецмановича — 6:4, 6:4.
Во втором раунде американец, ни разу не поднимавшийся в рейтинге выше 201-го месте, одержал победу над Чан Хсин Тсенга.
А в четвертьфинале Ковачевич преподнес еще одну сенсацию, обыграв американца Маккензи Макдональда. При этом Александр уступал 0-1 по сетам, но совершил камбэк.
Прогноз и ставка
На Нисиоку в этом матче можно поставить за 1.25, победу Ковачевича букмекеры предлагают за 4.15.
Скорее всего, японец устроит мастер-класс для внезапно прорвавшегося в полуфинал американца. Есихито очень здорово провел матч против Руда, по итогам которого его можно смело назвать, возможно, даже главным претендентом на титул.
Ставка — победа Нисиоки с форой по геймам (-4,5) за 2.07.