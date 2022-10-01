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    Нисиока тоже проиграет Ковачевичу?

    Нисиока — Ковачевич. Прогноз (к. 2.07) и ставки на турнир в Сеуле 1 октября 2022 года

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    Есихито Нисиока
    Японец Есихито Нисиока сыграет против американца Александра Ковачевича в полуфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 1 октября, начало — в 09:30 мск. Нисиока — Ковачевич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нисиока

    Нисиока в пятницу подтвердил, что может спокойно противостоять даже соперникам из топ-10. Японец одержал шикарную победу над Каспером Рудом.

    Норвежец провалил первый сет, взял второй, но в решающем на корте снова доминировал Нисиока, которому второй раз в этом году удалось выиграть у теннисиста из первой десятки.

    Перед этим Есихито обыграл британца Дэна Эванса и соотечественника Таро Даниэля, которым не отдал ни сета.

    Нисиока втрой раз в сезоне дошел до полуфинала на уровне ATP. В августе он проиграл Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне.

    Ковачевич

    Ковачевич впервые в карьере сыграет в полуфинале на уровне ATP. Более того, 24-летний теннисист первый раз в этом году попал в основную сетку турнира в ATP.

    При этом Александр изначально не прошел квалификацию, но в итоге оказался в основе как лаки-лузер.

    И в первом круге Ковачевич сенсационно выиграл у серба Миомира Кецмановича — 6:4, 6:4.

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    Во втором раунде американец, ни разу не поднимавшийся в рейтинге выше 201-го месте, одержал победу над Чан Хсин Тсенга.

    А в четвертьфинале Ковачевич преподнес еще одну сенсацию, обыграв американца Маккензи Макдональда. При этом Александр уступал 0-1 по сетам, но совершил камбэк.

    Прогноз и ставка

    На Нисиоку в этом матче можно поставить за 1.25, победу Ковачевича букмекеры предлагают за 4.15.

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    Скорее всего, японец устроит мастер-класс для внезапно прорвавшегося в полуфинал американца. Есихито очень здорово провел матч против Руда, по итогам которого его можно смело назвать, возможно, даже главным претендентом на титул.

    Ставка — победа Нисиоки с форой по геймам (-4,5) за 2.07.

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    Нисиока — Ковачевич: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на теннис. Нисиока тоже проиграет Ковачевичу?
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