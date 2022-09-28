Австриец Доминик Тим сыграет против хорвата Марина Чилича во втором круге турнира в Тель-Авиве. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 12:00 мск. Тим — Чилич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

В понедельник у Тима был сложный матч против Ласло Дьере. Австриец проиграл первый сет, второй взял только на тай-брейке, но при этом третью партию провел идеально, ни разу не отдав подачу.

Но в любом случае, очевидно, что Тиму по-прежнему тяжел играть даже против таких соперников. Дьере все-таки сложно назвать опасным оппонентом на харде.

Это говорит о том, что чемпион US Open-2020 до сих пор находится в процессе восстановления после сложной травмы запястья.

Чилич

Чилич сделал небольшую паузу после Открытого чемпионата США, на котором ему удалось дойти до четвертого раунда.

Дальше Марина не пустил Карлос Алькарас, будущий победитель американского мэйджору. Но хорват очень достойно провел встречу с испанцем — 19-летний теннисист вырвал победу только в пятом сете.

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В августе Чилич выиграла по два матча на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати. Интересно, что во втором случае его тоже остановил Алькарас.

Главным достижением Чилича в текущем сезоне остается выход в полуфинал Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 2.48, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.54.

Австриец ранее ни разу не проигрывал хорвату. Тим выиграл все четыре предыдущих матча против Чилича.

И тем не менее, сейчас на этом нет смысла делать акцент. После травмы Тиму пока так и не удалось вернуться на свой прежний уровень.

Скорее всего, этот матч будет чем-то напомнить недавнюю встречу Доминика с Хубертом Хуркачем в Метце. Как и поляк, Чилич обыграет экс-третью ракетку мира благодаря уверенным действиям на первой подаче и на задней линии.

Ставка — победа Чилиса в двух сетах 2.34.