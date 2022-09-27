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    Вольф возьмет реванш у Руусувуори?

    Вольф — Руусувуори. Прогноз (к. 2.44) и ставки на турнир в Тель-Авиве 27 сентября 2022 года

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    Эмиль Руусувуори
    Американец Джеффри Джон Вольф сыграет против финна Эмиля Руусувуори в первом круге турнира в Тель-Авиве. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 12:00 мск. Вольф — Руусувуори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вольф

    Вольф на прошлой неделе провалил турнир в Сан-Диего. Возможно, еще в прошлом году выход во второй раунд мог считаться для него успехом, но сейчас это явно не то, чего от него ждали.

    Джей-Джей начал с победы над Стефаном Козловым, но уже в следующем матче проиграл австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.

    В начале августа Вольф дошел до четвертьфинала в Вашингтоне. В столице США ему удалось выиграть у Дениса Шаповалова и Хольгера Руне.

    После этого были неудачные турниры в Цинциннати и Уинтон-Сейлеме, на на Открытом чемпионате 23-летний теннисист снова неплохо проявил себя. Вольф прошел два раунда, после чего уступил Нику Кирьосу.

    Руусувуори

    Руусувуори на прошлой неделе играл в Метце. В первом матче финн уверенно выиграл у чеха Иржи Лехечки.

    А во втором раунде Эмиль потерпел поражение от Александра Бублика. И это был очередной матч, в котором Руусувуори показал очень приличный теннис, но результат оказался не в его пользу. В этом сезоне у него было много подобных моментов.

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    Хотя были, конечно, и явные провалы. Например, поражение от Адриана Маннарино в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме.

    В то же время, в Вашингтоне Руусувуори выиграл у поляка Хуберта Хуркача, а в Монреале — у швейцарца Стэна Вавринки.

    Прогноз и ставка

    На Вольфа в этом матче можно поставить за 2.72, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 1.46.

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    На самом деле, шансы здесь 50 на 50. Но по всей видимости, коэффициенты намекают на то, что не так давно Руусувуори выиграл у американца в Цинциннати. В том матче первый сет завершился тай-брейком, а во втором финн отдал сопернику лишь два гейма.

    Но повторить то же самое Эмилю будет сложно. Как ни крути, а ставку на исход в данном случае лучше не трогать.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.44.

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    Вольф — Руусувуори: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на теннис. Вольф возьмет реванш у Руусувуори?
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