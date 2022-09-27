Американец Джеффри Джон Вольф сыграет против финна Эмиля Руусувуори в первом круге турнира в Тель-Авиве. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 12:00 мск. Вольф — Руусувуори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вольф

Вольф на прошлой неделе провалил турнир в Сан-Диего. Возможно, еще в прошлом году выход во второй раунд мог считаться для него успехом, но сейчас это явно не то, чего от него ждали.

Джей-Джей начал с победы над Стефаном Козловым, но уже в следующем матче проиграл австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.

В начале августа Вольф дошел до четвертьфинала в Вашингтоне. В столице США ему удалось выиграть у Дениса Шаповалова и Хольгера Руне.

После этого были неудачные турниры в Цинциннати и Уинтон-Сейлеме, на на Открытом чемпионате 23-летний теннисист снова неплохо проявил себя. Вольф прошел два раунда, после чего уступил Нику Кирьосу.

Руусувуори

Руусувуори на прошлой неделе играл в Метце. В первом матче финн уверенно выиграл у чеха Иржи Лехечки.

А во втором раунде Эмиль потерпел поражение от Александра Бублика. И это был очередной матч, в котором Руусувуори показал очень приличный теннис, но результат оказался не в его пользу. В этом сезоне у него было много подобных моментов.

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Хотя были, конечно, и явные провалы. Например, поражение от Адриана Маннарино в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме.

В то же время, в Вашингтоне Руусувуори выиграл у поляка Хуберта Хуркача, а в Монреале — у швейцарца Стэна Вавринки.

Прогноз и ставка

На Вольфа в этом матче можно поставить за 2.72, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 1.46.

На самом деле, шансы здесь 50 на 50. Но по всей видимости, коэффициенты намекают на то, что не так давно Руусувуори выиграл у американца в Цинциннати. В том матче первый сет завершился тай-брейком, а во втором финн отдал сопернику лишь два гейма.

Но повторить то же самое Эмилю будет сложно. Как ни крути, а ставку на исход в данном случае лучше не трогать.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.44.