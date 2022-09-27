Вердаско
Вердаско очень слабо проводит текущий сезон, что, в общем-то, и не удивляет. Все-таки испанцу уже 38 лет.
В этом году Фернандо выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки ATP. И во всех случаях это было на грунте.
На прошлой неделе Вердаско проиграл Денису Кудле в первом круге турнира в Сан-Диего.
Перед этим экс-седьмая ракетка мира уступил 623-й ракетке мира Кораю Кирчи во втором раунде «челленджера» в Стамбуле. Даже на таком уровне у Вердаско порой случаются эпичные провалы.
Басилашвили
Басилашвили на прошлой неделе наконец-то прервал серию поражений. Грузин прошел раунд на турнире в Метце.
Хотя по факту Николоз даже здесь не смог выиграть. Зизу Бергс, с которым он встречался в первом раунде, не доиграл матч из-за травмы. Бельгиец снялся при счете 6:4, 2:1 в свою пользу.
В следующем матче Басилашвили проиграл французу Артуру Риндеркнешу.
Ранее Николоз не смог преодолеть первый круг в Бостаде, Гамбурге, Цинциннати, Уинстон-Сейлеме и на Открытом чемпионате США.
И тут стоит отметить, что результаты Басилашвили заметно ухудшились из-за проблем в личной жизни. В августе его бывшая жена дала показания о физическом и эмоциональном насилии.
Прогноз и ставка
На Вердаско в этом матче можно поставить за 2.14, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 1.71.
Николоз, по всей видимости, сейчас вообще не думает о теннисе — он явно ушел в тень на фоне неприятных событий в семье.
И для Вердаско это шанс пройти раунд на уровне ATP впервые с конце апреля.
Ставка — победа Вердаско за 2.14.