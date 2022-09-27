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    Вердаско воспользуется ужасным состоянием Басилашвили?

    Вердаско — Басилашвили. Прогноз (к. 2.14) и ставки на турнир в Софии 27 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Вердаско — Басилашвили
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    Фернандо Вердаско
    Грузин Николоз Басилашвили сыграет против испанца Фернандо Вердаско в первом круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 12:00 мск. Вердаско — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. София. Мужчины 27 Сентября 2022 года

    Вердаско

    Вердаско очень слабо проводит текущий сезон, что, в общем-то, и не удивляет. Все-таки испанцу уже 38 лет.

    В этом году Фернандо выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки ATP. И во всех случаях это было на грунте.

    На прошлой неделе Вердаско проиграл Денису Кудле в первом круге турнира в Сан-Диего.

    Перед этим экс-седьмая ракетка мира уступил 623-й ракетке мира Кораю Кирчи во втором раунде «челленджера» в Стамбуле. Даже на таком уровне у Вердаско порой случаются эпичные провалы.

    Басилашвили

    Басилашвили на прошлой неделе наконец-то прервал серию поражений. Грузин прошел раунд на турнире в Метце.

    Хотя по факту Николоз даже здесь не смог выиграть. Зизу Бергс, с которым он встречался в первом раунде, не доиграл матч из-за травмы. Бельгиец снялся при счете 6:4, 2:1 в свою пользу.

    В следующем матче Басилашвили проиграл французу Артуру Риндеркнешу.

    Ранее Николоз не смог преодолеть первый круг в Бостаде, Гамбурге, Цинциннати, Уинстон-Сейлеме и на Открытом чемпионате США.

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    И тут стоит отметить, что результаты Басилашвили заметно ухудшились из-за проблем в личной жизни. В августе его бывшая жена дала показания о физическом и эмоциональном насилии.

    Прогноз и ставка

    На Вердаско в этом матче можно поставить за 2.14, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 1.71.

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    Николоз, по всей видимости, сейчас вообще не думает о теннисе — он явно ушел в тень на фоне неприятных событий в семье.

    И для Вердаско это шанс пройти раунд на уровне ATP впервые с конце апреля.

    Ставка — победа Вердаско за 2.14.

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    Вердаско — Басилашвили: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на теннис. Вердаско воспользуется ужасным состоянием Басилашвили?
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