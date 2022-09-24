Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 07:30 мск. Чжэн Циньвэнь — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжэн Циньвэнь

Чжэн третий раз в сезоне дошла до полуфинала на уровне WTA. И это уже никого не удивляет — китаянка продолжает свой стремительный прорыв.

Пока что 19-летняя теннисистка не проиграла ни одного сета на этой неделе.

В первом круге Чжэн одержала победу над японкой Мисали Дои. А во втором матче она остановила Паулу Бадосу — 6:3, 6:2. Это была ее вторая победа над соперницей из топ-10.

Китайская теннисистка спокойно «разобрала» испанку благодаря классной игре на первой подаче и уверенным действиям на приеме.

В четвертьфинале Чжэн одержала победу над американкой Клер Лью.

На данный момент Чжэн занимает 36-е место в рейтинге WTA, но ее присутствие как минимум в топ-20 лишь дело времени.

Кудерметова

Кудерметова тем временем шестой раз в этом году добралась до полуфинала на турнире WTA.

И судя по всему, Вероника уже этой осенью намерена бороться за место на Итоговом турнире. В принципе, это вполне реально.

В пятницу у Кудерметовой был тяжелейший матч против Беатрис Хаддад-Майя. Россиянка проиграла первый сет на тай-брейке, во второй партии теннисисткам тоже понадобился 13-й гейм, а в третьей Вероника отдала бразильянке лишь один гейм. Шикарная победа на характере.

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Но при этом очевидно, что Кудерметова оставила на корте все силы. Матч продолжался почти три с половиной часа. Это серьезное испытание даже для тренированного организма.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы на победу в этом матче равны. На Чжэн можно поставить за 1.94, а на Кудерметову — за 1.90.

И все-таки шансы не совсем равны. Три с половиной часа на корте за сутки до матча против такой опасной соперницы — это серьезный аргумент не в пользу Кудерметовой.

Ну даже без учета этого нюанса надо признать, что Чжэн очень классно играет. У россиянки будут проблемы.

Ставка — победа Чжэн Циньвэнь за 1.94.