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    У Кудерметовой не хватит сил на матч с Чжэн Циньвэнь?

    Чжэн Циньвэнь — Кудерметова. Прогноз (к. 1.94) и ставки на турнир в Токио 24 сентября 2022 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 07:30 мск. Чжэн Циньвэнь — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Токио. Мужчины 24 Сентября 2022 года

    Чжэн Циньвэнь

    Чжэн третий раз в сезоне дошла до полуфинала на уровне WTA. И это уже никого не удивляет — китаянка продолжает свой стремительный прорыв.

    Пока что 19-летняя теннисистка не проиграла ни одного сета на этой неделе.

    В первом круге Чжэн одержала победу над японкой Мисали Дои. А во втором матче она остановила Паулу Бадосу — 6:3, 6:2. Это была ее вторая победа над соперницей из топ-10.

    Китайская теннисистка спокойно «разобрала» испанку благодаря классной игре на первой подаче и уверенным действиям на приеме.

    В четвертьфинале Чжэн одержала победу над американкой Клер Лью.

    На данный момент Чжэн занимает 36-е место в рейтинге WTA, но ее присутствие как минимум в топ-20 лишь дело времени.

    Кудерметова

    Кудерметова тем временем шестой раз в этом году добралась до полуфинала на турнире WTA.

    И судя по всему, Вероника уже этой осенью намерена бороться за место на Итоговом турнире. В принципе, это вполне реально.

    В пятницу у Кудерметовой был тяжелейший матч против Беатрис Хаддад-Майя. Россиянка проиграла первый сет на тай-брейке, во второй партии теннисисткам тоже понадобился 13-й гейм, а в третьей Вероника отдала бразильянке лишь один гейм. Шикарная победа на характере.

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    Но при этом очевидно, что Кудерметова оставила на корте все силы. Матч продолжался почти три с половиной часа. Это серьезное испытание даже для тренированного организма.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы на победу в этом матче равны. На Чжэн можно поставить за 1.94, а на Кудерметову — за 1.90.

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    И все-таки шансы не совсем равны. Три с половиной часа на корте за сутки до матча против такой опасной соперницы — это серьезный аргумент не в пользу Кудерметовой.

    Ну даже без учета этого нюанса надо признать, что Чжэн очень классно играет. У россиянки будут проблемы.

    Ставка — победа Чжэн Циньвэнь за 1.94.

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    Чжэн Циньвэнь — Кудерметова: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на теннис. У Кудерметовой не хватит сил на матч с Чжэн Циньвэнь?
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