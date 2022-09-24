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    Хуркач второй год подряд сыграет в финале турнира в Метце?

    Сонего — Хуркач. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир в Метце 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сонего — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в полуфинале турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 15:00 мск. Сонего — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сонего

    Сонего второй раз в сезоне дошел до финала на уровне ATP. Еще в феврале он остановился в шаге от решающего матча в Буэнос-Айресе.

    На этой неделе Лоренцо обыграл достаточно серьезных соперников. Сначала итальянец одержал победу над Асланом Карацевым.

    Во втором круге Сонего выиграл у француза Жиля Симона, а в четвертьфинале — у Себастьяна Корды.

    При этом 27-летний теннисист до сих пор не отдал ни одного сета на текущем турнире.

    Хуркач

    Хуркач, стартовавший сразу со второго раунда, вообще без проблем добрался до полуфинала.

    В первом матче польский теннисист спокойно выиграл у австрийца Доминика Тима.

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    А в четвертьфинале Хуберт уверенно разобрался с французом Артуром Риндеркнешем. Примечательно, что в обоих случаях он ни разу не отдал свою подачу.

    Хуркач — действующий чемпион турнира в Метце.

    Прогноз и ставка

    На Сонего в этом матче можно поставить за 3.32, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.35.

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    На данный момент Сонего ведет со счетом 3-2 в противостоянии с Хуркачем. Но последний раз они встречались еще в 2020 году. Польский теннисист с тех пор дорос до игрока топ-10.

    Благодаря своей шикарной игре на первой подаче Хуберт, скорее всего, остановит итальянца, который, в принципе, тоже здорово выступает на этой неделе.

    Ставка — победа Хуркача + тотал геймов больше 21,5 за 2.36.

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    Сонего — Хуркач: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на теннис. Хуркач второй год подряд сыграет в финале турнира в Метце?
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