Сонего
Сонего второй раз в сезоне дошел до финала на уровне ATP. Еще в феврале он остановился в шаге от решающего матча в Буэнос-Айресе.
На этой неделе Лоренцо обыграл достаточно серьезных соперников. Сначала итальянец одержал победу над Асланом Карацевым.
Во втором круге Сонего выиграл у француза Жиля Симона, а в четвертьфинале — у Себастьяна Корды.
При этом 27-летний теннисист до сих пор не отдал ни одного сета на текущем турнире.
Хуркач
Хуркач, стартовавший сразу со второго раунда, вообще без проблем добрался до полуфинала.
В первом матче польский теннисист спокойно выиграл у австрийца Доминика Тима.
А в четвертьфинале Хуберт уверенно разобрался с французом Артуром Риндеркнешем. Примечательно, что в обоих случаях он ни разу не отдал свою подачу.
Хуркач — действующий чемпион турнира в Метце.
Прогноз и ставка
На Сонего в этом матче можно поставить за 3.32, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.35.
На данный момент Сонего ведет со счетом 3-2 в противостоянии с Хуркачем. Но последний раз они встречались еще в 2020 году. Польский теннисист с тех пор дорос до игрока топ-10.
Благодаря своей шикарной игре на первой подаче Хуберт, скорее всего, остановит итальянца, который, в принципе, тоже здорово выступает на этой неделе.
Ставка — победа Хуркача + тотал геймов больше 21,5 за 2.36.