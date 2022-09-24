Поляк Хуберт Хуркач сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в полуфинале турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 15:00 мск. Сонего — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сонего

Сонего второй раз в сезоне дошел до финала на уровне ATP. Еще в феврале он остановился в шаге от решающего матча в Буэнос-Айресе.

На этой неделе Лоренцо обыграл достаточно серьезных соперников. Сначала итальянец одержал победу над Асланом Карацевым.

Во втором круге Сонего выиграл у француза Жиля Симона, а в четвертьфинале — у Себастьяна Корды.

При этом 27-летний теннисист до сих пор не отдал ни одного сета на текущем турнире.

Хуркач

Хуркач, стартовавший сразу со второго раунда, вообще без проблем добрался до полуфинала.

В первом матче польский теннисист спокойно выиграл у австрийца Доминика Тима.

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А в четвертьфинале Хуберт уверенно разобрался с французом Артуром Риндеркнешем. Примечательно, что в обоих случаях он ни разу не отдал свою подачу.

Хуркач — действующий чемпион турнира в Метце.

Прогноз и ставка

На Сонего в этом матче можно поставить за 3.32, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.35.

На данный момент Сонего ведет со счетом 3-2 в противостоянии с Хуркачем. Но последний раз они встречались еще в 2020 году. Польский теннисист с тех пор дорос до игрока топ-10.

Благодаря своей шикарной игре на первой подаче Хуберт, скорее всего, остановит итальянца, который, в принципе, тоже здорово выступает на этой неделе.

Ставка — победа Хуркача + тотал геймов больше 21,5 за 2.36.