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    Бублику хватит двух сетов для победы над Руне?

    Руне — Бублик. Прогноз (к. 2.73) и ставки на турнир в Метце 23 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Руне — Бублик
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 20:30 мск. Руне — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 23 Сентября 2022 года

    Руне

    Руне попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче датчанин встречался с Бенжаменом Бонзи. Хольгер с трудом взял первый сет, а по ходу второго француз снялся из-за травмы.

    Без везения, конечно, не обошлось, но в целом Руне действительно показал приличный теннис.

    Руне второй год подряд дошел в Метце до четвертьфинала.

    Бублик

    Тем временем у Бублика во втором раунде был сложнейший матч против Эмиля Руусувуори.

    Теннисист из Казахстана проиграл первый сет на тай-брейке, во втором почти сразу позволил сопернику взять гейм на приеме, но в конечном итоге ему удалось совершить камбэк.

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    А в решающей партии Бублик был максимально надежене на подаче, благодаря чему и дожал финна.

    В первом круге Бублик одержал волевую победу над французом Эваном Фюрнессом.

    Прогноз и ставка

    На Руне в этом матче можно поставить за 2.16, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.73.

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    Бублик спокойно выиграет, если будет предельно сконцентрирован. На харде он действительно играет заметно лучше 19-летнего датчанина.

    Ставка — победа Бублика в двух сетах за 2.73.

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    Руне — Бублик: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на теннис. Бублику хватит двух сетов для победы над Руне?
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