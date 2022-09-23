Руне
Руне попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче датчанин встречался с Бенжаменом Бонзи. Хольгер с трудом взял первый сет, а по ходу второго француз снялся из-за травмы.
Без везения, конечно, не обошлось, но в целом Руне действительно показал приличный теннис.
Руне второй год подряд дошел в Метце до четвертьфинала.
Бублик
Тем временем у Бублика во втором раунде был сложнейший матч против Эмиля Руусувуори.
Теннисист из Казахстана проиграл первый сет на тай-брейке, во втором почти сразу позволил сопернику взять гейм на приеме, но в конечном итоге ему удалось совершить камбэк.
А в решающей партии Бублик был максимально надежене на подаче, благодаря чему и дожал финна.
В первом круге Бублик одержал волевую победу над французом Эваном Фюрнессом.
Прогноз и ставка
На Руне в этом матче можно поставить за 2.16, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.73.
Бублик спокойно выиграет, если будет предельно сконцентрирован. На харде он действительно играет заметно лучше 19-летнего датчанина.
Ставка — победа Бублика в двух сетах за 2.73.