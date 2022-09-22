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    Кудерметова легко пройдет второй круг в Токио?

    Кудерметова — Контрерас Гомес. Прогноз (к. 2.02) и ставки на турнир в Токио 22 сентября 2022 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против мексиканки Фернанды Контрерас Гомес во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 06:00 мск. Кудерметова — Контрерас Гомес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Для Вероники предстоящий матч будет первым после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке она показала вполне пристойный результат, дойдя до четвертого круга.

    Дальше Кудерметову не пустила будущая финалистка US Open Онс Жабер. Интересно, что до этого россиянка ни разу не проигрывала теннисистке из Туниса.

    В Цинциннати Вероника дошла до третьего раунда, хотя во втором круге ей не пришлось играть из-за отказа Симоны Халеп.

    В начале августа Кудерметова остановилась в шаге от решающего матча в Сан-Хое, а в Торонто она сразу же проиграла Айле Томлянович.

    Контрерас Гомес

    Контрерас Гомес тем временем попала в основную сетку через квалификацию. В отборе он выиграла у двух японок.

    В первом круге Фернанда одержала победу над чемпионкой Australian Open-2020 Софией Кенин, которая уже давно не в форме.

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    В конце августа Контрерас Гомес прошла квалификацию на Открытом чемпионате США. Правда, после этого она сразу же уступила Барборе Крейчиковой.

    Также стоит отметить, что мексиканская теннисистка смогла попасть в основную сетку на Ролан Гаррос и Уимблдоне. При это в Париже ей удалось выйти во второй круг.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Кудерметовой. На Контрерас Гомес в этом матче можно поставить за 7.20.

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    В принципе, у Вероники в последнее время не бывает проблем в матчах с такими соперницами. Достаточно посмотреть, как легко она прошла первые три раунда на US Open.

    Ставка — победа Кудерметовой с форой по геймам (-6,5) за 2.02.

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    Кудерметова — Контрерас Гомес: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на теннис. Кудерметова легко пройдет второй круг в Токио?
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