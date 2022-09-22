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    Бруксби хватит двух сетов для победы над Макдональдом?

    Макдональд — Бруксби. Прогноз (к. 1.94) и ставки на турнир в Сан-Диего 22 сентября 2022 года

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    Дженсон Бруксби
    Американцы Дженсон Бруксби и Маккензи Макдональд встретятся во втором круге турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 23:00 мск. Макдональд — Бруксби: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Мужчины 22 Сентября 2022 года
    Маккензи Макдональд (США)
  • Сан-Диего. Мужчины
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  • Сан-Диего. Мужчины
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    Макдональд

    Макдональд в первом круге легко выиграл у Хенри Лааксонена. Это был один из самых простых матчей для американца в текущем сезоне.

    Швейцарец, по сути, почти не сопротивлялся. И если во втором сете он взял хотя бы два гейма, то первый Маккензи забрал со счетом 6:0. К слову, игра продолжалась лишь 56 минут.

    На Открытом чемпионате США Макдональд не смог пройти первый круг, сразу же проиграв португальцу Жуану Соузе. Кроме того, американец не выиграл ни одного матча в Вашингтоне и Монреале, но дошел до второго раунда в Атланте и Монреале.

    Бруксби

    Бруксби попал в число сеяных, благодаря чему стартует в Сан-Диего сразу со второго круга.

    В конце июля Дженсон дошел до финала в Атланте. В решающем матче американец уступил австралийцу Алексу Де Минауру.

    На следующих трех турнирах — в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати — Бруксби неудачно выступил, выиграв в общей сложности лишь один матч.

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    Зато на Открытом чемпионате США Бруксби удалось пройти два раунда. Дальше его не пустил Карлос Алькарас, который в конечном итоге и стал чемпионом.

    Прогноз и ставка

    На Макдональда в этом матче можно поставить за 3.15, победу Бруксби букмекеры предлагают за 1.36.

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    Ранее в этом сезоне Бруксби спокойно выиграл у Макдональда в Атланте. И скорее всего, реванша в предстоящем матче не будет. Дженсон действительно играет лучше Маккензи.

    Ставка — победа Бруксби в двух сетах за 1.94.

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    Макдональд — Бруксби: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на теннис. Бруксби хватит двух сетов для победы над Макдональдом?
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