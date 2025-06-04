Сенан Бельмаре — Джубило Ивата. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок японской лиги, 4 июня 2025 года

«Сенан Бельмаре»
Турнирное положение: «Сенан Бельмаре» пока выглядят скромно. Команда нынче пребывает на 16 месте турнирной таблицы чемпионата Японии.
При этом «Сенан Бельмаре» в 19 матчах добыл всего 22 зачетных балла. А вот отличилась команда 14 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Сенан Бельмаре» подписал мировую с «Фаджиано Окаямой» (1:1).
До того команда уступила «Альбирекс Ниигате» (1:2). Зато поединок с «Токио» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сенан Бельмаре» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сенан Бельмаре» имеет сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.
Причем «Сенан Бельмаре» традиционно неудачно противостоит «Джубило Ивате». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается пробиться в следующую стадию Кубка японской лиги.
«Джубило Ивата»
Турнирное положение: «Джубило Ивата» пытается вернуться в элиту японского футбола. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы второго по рангу дивизиона страны.
Причем «Джубило Ивата» в 18 матчах чемпионата набрал 29 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Встреча с «Омия Ардией» завершилась ничьей (2:2).
До того команда не смогла переиграть «Токушиму Вортис» (2:2). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Гамба Осаку» (2:1).
При этом «Джубило Ивата» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Джубило Ивата» не проигрывала в 7 своих последних поединках. А вот не побеждает команда 2 матча кряду.
При этом «Джубило Ивата» лишь на 5 очков отстает от искомой второй позиции. Да и победила команда лишь в 8 матчах чемпионата из 18.
В плане реализации у команды имеются некоторые сложности. Команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Команда уж точно не боится полпреда элиты.
Статистика для ставок
- « Сенан Бельмаре» забивает в среднем реже гола за матч
- «Джубило Ивата» не проигрывала в 7 своих последних поединках
- И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сенан Бельмаре» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
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Прогноз: И те, и другие потенциально способны прибавить в плане реализации, и явно проведут матч активно.
Обе команды намерены пройти в следующий раунд турнира, к тому же имеют в своих составах достаточно квалифицированных атакующих исполнителей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.10