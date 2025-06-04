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    Сенан Бельмаре — Джубило Ивата. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок японской лиги, 4 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сенан Бельмаре» — «Джубило Ивата»
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    4 июня в 1/8 финала плей-офф Кубка японской лиги по футболу сыграют «Сенан Бельмаре» и «Джубило Ивата». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сенан Бельмаре» — «Джубило Ивата», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Сенан Бельмаре»

    Турнирное положение: «Сенан Бельмаре» пока выглядят скромно. Команда нынче пребывает на 16 месте турнирной таблицы чемпионата Японии.

    При этом «Сенан Бельмаре» в 19 матчах добыл всего 22 зачетных балла. А вот отличилась команда 14 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Сенан Бельмаре» подписал мировую с «Фаджиано Окаямой» (1:1).

    До того команда уступила «Альбирекс Ниигате» (1:2). Зато поединок с «Токио» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сенан Бельмаре» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сенан Бельмаре» имеет сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

    Причем «Сенан Бельмаре» традиционно неудачно противостоит «Джубило Ивате». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается пробиться в следующую стадию Кубка японской лиги.

    «Джубило Ивата»

    Турнирное положение: «Джубило Ивата» пытается вернуться в элиту японского футбола. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы второго по рангу дивизиона страны.

    Причем «Джубило Ивата» в 18 матчах чемпионата набрал 29 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Встреча с «Омия Ардией» завершилась ничьей (2:2).

    До того команда не смогла переиграть «Токушиму Вортис» (2:2). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Гамба Осаку» (2:1).

    При этом «Джубило Ивата» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Джубило Ивата» не проигрывала в 7 своих последних поединках. А вот не побеждает команда 2 матча кряду.

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    При этом «Джубило Ивата» лишь на 5 очков отстает от искомой второй позиции. Да и победила команда лишь в 8 матчах чемпионата из 18.

    В плане реализации у команды имеются некоторые сложности. Команда в среднем забивает чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Команда уж точно не боится полпреда элиты.

    Статистика для ставок

    • « Сенан Бельмаре» забивает в среднем реже гола за матч

    • «Джубило Ивата» не проигрывала в 7 своих последних поединках

    • И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сенан Бельмаре» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: И те, и другие потенциально способны прибавить в плане реализации, и явно проведут матч активно.

    Обе команды намерены пройти в следующий раунд турнира, к тому же имеют в своих составах достаточно квалифицированных атакующих исполнителей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сенан Бельмаре — Джубило Ивата?

    Матч Сенан Бельмаре — Джубило Ивата состоится 04 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сенан Бельмаре — Джубило Ивата?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сенан Бельмаре — Джубило Ивата?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сенан Бельмаре — Джубило Ивата?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сенан Бельмаре — Джубило Ивата?

    Коэффициенты букмекеров: «Сенан Бельмаре» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.80.

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