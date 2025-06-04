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    Кто выйдет в полуфинал Кубка японской Лиги?

    Серезо Осака — Йокогама. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 4 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Серезо Осака» — «Йокогама»
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    Витор Буэно
    «Серезо Осака» примет дома «Йокогаму» в четвертьфинале Кубка японской Джей-лиги. Поединок состоится 4 июня и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Серезо Осака» — «Йокогама», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Серезо Осака»

    Турнирное положение: «Серезо Осака» уже прошел три стадии Кубка японской Джей-лиги, обыграв «Каматамаре Сануки», «Имабари» и «Киото Санга».

    Команда занимает восьмую строчку в Джей-лиге и на восемь пунктов отстает от зоны континентальных турниров, а также на семь очков опережает зону вылета.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Джей-лиги клуб на чужом поле разошёлся мировой с «Уравой Редс» (0:0).

    Перед этим в 18-м туре национального первенства коллектив набрал три балла, в домашних стенах одержав победу над «Ависпой Фукуокой» (2:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Серезо Осака» выиграл пять раз при одной ничьей и одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Рафаэл Ратао, Витор Буэно и Тиаго Андраде — лучшие бомбардиры команды в Кубке Лиги с двумя голами.

    «Йокогама»

    Турнирное положение: «Йокогама» также прошла три стадии Кубка японской Джей-лиги, обыграв «Гифу», «Гираванц Китакиюсю» и «Матиду Зельвию».

    Команда занимает 17-ю строчку в Джей-лиге и лишь по дополнительным показателям опережает зоны понижения в классе, а также на семь очков отстает от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:1 на своем поле разошёлся мировой с «Касивой Рейсол».

    Перед этим коллектив в третьем раунде Кубка Джей-лиги одержал победу, когда также в домашних стенах в серии пенальти переиграл «Матиду Зельвию» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Йокогама» не проиграла при двух победах и одной ничьей.

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    Такие результаты обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, что, конечно, будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Наоя Комазава — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Серезо Осака» выиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Йокогама» выиграла

    • в трех из четырех последних матчей «Йокогамы» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Серезо Осака» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.25, победа «Йокогамы» — в 3.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.63.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

    Вместе с тем, в четырех из восьми последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их пяти из семи последних матчей.

    Ставка: «Серезо Осака» победит за 2.07

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Серезо Осака — Йокогама?

    Матч Серезо Осака — Йокогама состоится 04 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Серезо Осака — Йокогама?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Серезо Осака — Йокогама?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Серезо Осака — Йокогама?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Серезо Осака — Йокогама?

    Коэффициенты букмекеров: «Серезо Осака» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.25, победа «Йокогамы» — в 3.65.

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