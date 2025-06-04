Серезо Осака — Йокогама. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 4 июня 2025 года

«Серезо Осака» примет дома «Йокогаму» в четвертьфинале Кубка японской Джей-лиги. Поединок состоится 4 июня и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Серезо Осака» — «Йокогама», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Серезо Осака»

Турнирное положение: «Серезо Осака» уже прошел три стадии Кубка японской Джей-лиги, обыграв «Каматамаре Сануки», «Имабари» и «Киото Санга».

Команда занимает восьмую строчку в Джей-лиге и на восемь пунктов отстает от зоны континентальных турниров, а также на семь очков опережает зону вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Джей-лиги клуб на чужом поле разошёлся мировой с «Уравой Редс» (0:0).

Перед этим в 18-м туре национального первенства коллектив набрал три балла, в домашних стенах одержав победу над «Ависпой Фукуокой» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Серезо Осака» выиграл пять раз при одной ничьей и одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Рафаэл Ратао, Витор Буэно и Тиаго Андраде — лучшие бомбардиры команды в Кубке Лиги с двумя голами.

«Йокогама»

Турнирное положение: «Йокогама» также прошла три стадии Кубка японской Джей-лиги, обыграв «Гифу», «Гираванц Китакиюсю» и «Матиду Зельвию».

Команда занимает 17-ю строчку в Джей-лиге и лишь по дополнительным показателям опережает зоны понижения в классе, а также на семь очков отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:1 на своем поле разошёлся мировой с «Касивой Рейсол».

Перед этим коллектив в третьем раунде Кубка Джей-лиги одержал победу, когда также в домашних стенах в серии пенальти переиграл «Матиду Зельвию» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Йокогама» не проиграла при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, что, конечно, будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Наоя Комазава — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Серезо Осака» выиграл

в трех из пяти последних матчей «Йокогама» выиграла

в трех из четырех последних матчей «Йокогамы» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Серезо Осака» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.25, победа «Йокогамы» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.63.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

Вместе с тем, в четырех из восьми последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их пяти из семи последних матчей.

Ставка: «Серезо Осака» победит за 2.07