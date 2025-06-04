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    Выстоит ли «Ависпа» против «Санфречче»?

    Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 4 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Ависпа Фукуока» — «Санфречче Хиросима»
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    Рё Жермен
    «Ависпа Фукуока» примет дома «Санфречче Хиросима» в четвертьфинале Кубка японской Джей-лиги. Поединок состоится 4 июня и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ависпа Фукуока» — «Санфречче Хиросима», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Ависпа Фукуока»

    Турнирное положение: «Ависпа Фукуока» уже прошла три стадии Кубка японской Джей-лиги, обыграв «Рюкю», «Тогичи» и «Каталлер Тояма».

    Команда занимает 15-ю строчку в Джей-лиге и на четыре очка опережает зону вылета, а также на 11 пунктов отстает от зоны континентальных турниров.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Джей-лиги клуб на своём поле разошёлся мировой с «Токио Верди» (0:0).

    Перед этим в 18-м туре национального первенства коллектив остался без очков, в чужих стенах потерпев поражение от «Серезо Осака» (0:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Ависпа Фукуока» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Кадзуя Конно — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.

    «Санфречче Хиросима»

    Турнирное положение: «Санфречче Хиросима», в отличие от соперника, только начинает борьбу в Кубке японской Джей-лиги.

    Команда занимает пятую строчку в Джей-лиге и лишь на два пункта отстает от зоны континентальных турниров (топ-3), а также на два балла опережает своего ближайшего преследователя.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:2 на своем поле проиграл «Кавасаки Фронтале».

    Перед этим коллектив в 18-м туре Джей-лиги набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Токио» (3:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Санфречче Хиросима» выиграл пять раз при одном поражении.

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    Такие результаты обещают гостям хорошие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, пусть даже соперник в последнее время и отличается неуступчивостью.

    Рё Жермен — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Ависпа Фукуока» не проиграла

    • в трех последних матчах «Санфречче Хиросима» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Санфречче Хиросима» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санфречче Хиросима» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.25, победа «Ависпа Фукуока» — в 4.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости выиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    Вместе с тем, в четырех из семи последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Санфречче Хиросима» выиграет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Санфречче Хиросима».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима?

    Матч Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима состоится 04 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Санфречче Хиросима» выиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Санфречче Хиросима» выиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима?

    Коэффициенты букмекеров: «Санфречче Хиросима» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.25, победа «Ависпа Фукуока» — в 4.90.

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    Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 04.06.202513:00. Выстоит ли «Ависпа» против «Санфречче»?
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