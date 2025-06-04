Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 4 июня 2025 года

«Ависпа Фукуока»
Турнирное положение: «Ависпа Фукуока» уже прошла три стадии Кубка японской Джей-лиги, обыграв «Рюкю», «Тогичи» и «Каталлер Тояма».
Команда занимает 15-ю строчку в Джей-лиге и на четыре очка опережает зону вылета, а также на 11 пунктов отстает от зоны континентальных турниров.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Джей-лиги клуб на своём поле разошёлся мировой с «Токио Верди» (0:0).
Перед этим в 18-м туре национального первенства коллектив остался без очков, в чужих стенах потерпев поражение от «Серезо Осака» (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Ависпа Фукуока» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Кадзуя Конно — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.
«Санфречче Хиросима»
Турнирное положение: «Санфречче Хиросима», в отличие от соперника, только начинает борьбу в Кубке японской Джей-лиги.
Команда занимает пятую строчку в Джей-лиге и лишь на два пункта отстает от зоны континентальных турниров (топ-3), а также на два балла опережает своего ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:2 на своем поле проиграл «Кавасаки Фронтале».
Перед этим коллектив в 18-м туре Джей-лиги набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Токио» (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Санфречче Хиросима» выиграл пять раз при одном поражении.
Такие результаты обещают гостям хорошие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, пусть даже соперник в последнее время и отличается неуступчивостью.
Рё Жермен — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Ависпа Фукуока» не проиграла
- в трех последних матчах «Санфречче Хиросима» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Санфречче Хиросима» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Санфречче Хиросима» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.25, победа «Ависпа Фукуока» — в 4.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости выиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.
Вместе с тем, в четырех из семи последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: «Санфречче Хиросима» выиграет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Санфречче Хиросима».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45