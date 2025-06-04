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    Шиманович по силам пройти в четвертьфинал?

    Шиманович — Краус. Ставка (к. 2.61) и прогноз на матч турнира в Бари, 04 июня 2025 года

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    Ирина Шиманович
    Белоруска Ирина Шиманович и австрийка Синья Краус встретятся во втором круге турнира в Бари. Матч пройдет 04 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шиманович — Краус, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ирина Шиманович

    Карьера Шиманович складывается с переменным успехом. Ирина не хватает звезд с неба, но при этом старается биться за победы в каждом поединке

    В первом матче итальянского турнира ей противостояла украинка Калинина, но Ангелина снова не смогла доиграть матч до конца из-за проблем со здоровьем.

    На недавнем американском фьючерсе в Бонита Спрингс белоруска смогла забраться в четвертьфинал, но там в упорной борьбе проиграла австралийке Шарме.

    У Ирины есть неплохие шансы замахнуться на победу, если все пойдет по ее плану с самого начала игры против австрийки.

    Синья Краус

    Кардинальных изменений за последний год в игре Краус не замечается, но общий уровень силы ударов австрийки заметно увеличился.

    Прогнозы на теннис

    После четырех поражений кряду ей наконец-то удалось начать турнир с победы, и пришла она в игре против малоизвестной итальянки Алвиси.

    Лучшим для австрийки стало выступление на венгерском фьючерсе в Секешфехерваре, где она выиграла титул.

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    Против белоруски Шиманович именно Краус будет фавориткой матча, но Ирина обладает бойцовским характером и просто так матчи никому не отдает.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в австрийку в этом поединке: победа Шиманович — 2.61, победа Краус — 1.45.

    Прогноз: Шиманович выложится в этой игре по полной программе и заберет тяжелую победу себе.

    Ставка: П1 за 2.61.

    Альтернативный прогноз: Получится длинный матч с большим количеством геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.74.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шиманович — Краус?

    Матч Шиманович — Краус состоится 04 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шиманович — Краус?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шиманович — Краус?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.61.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шиманович — Краус?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шиманович — Краус?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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