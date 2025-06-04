Шиманович — Краус. Ставка (к. 2.61) и прогноз на матч турнира в Бари, 04 июня 2025 года

Белоруска Ирина Шиманович и австрийка Синья Краус встретятся во втором круге турнира в Бари. Матч пройдет 04 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шиманович — Краус, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ирина Шиманович

Карьера Шиманович складывается с переменным успехом. Ирина не хватает звезд с неба, но при этом старается биться за победы в каждом поединке

В первом матче итальянского турнира ей противостояла украинка Калинина, но Ангелина снова не смогла доиграть матч до конца из-за проблем со здоровьем.

На недавнем американском фьючерсе в Бонита Спрингс белоруска смогла забраться в четвертьфинал, но там в упорной борьбе проиграла австралийке Шарме.

У Ирины есть неплохие шансы замахнуться на победу, если все пойдет по ее плану с самого начала игры против австрийки.

Синья Краус

Кардинальных изменений за последний год в игре Краус не замечается, но общий уровень силы ударов австрийки заметно увеличился.

Прогнозы на теннис

После четырех поражений кряду ей наконец-то удалось начать турнир с победы, и пришла она в игре против малоизвестной итальянки Алвиси.

Лучшим для австрийки стало выступление на венгерском фьючерсе в Секешфехерваре, где она выиграла титул.

Против белоруски Шиманович именно Краус будет фавориткой матча, но Ирина обладает бойцовским характером и просто так матчи никому не отдает.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в австрийку в этом поединке: победа Шиманович — 2.61, победа Краус — 1.45.

Прогноз: Шиманович выложится в этой игре по полной программе и заберет тяжелую победу себе.

Ставка: П1 за 2.61.

Альтернативный прогноз: Получится длинный матч с большим количеством геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.74.