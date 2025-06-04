Шиманович — Краус. Ставка (к. 2.61) и прогноз на матч турнира в Бари, 04 июня 2025 года

Ирина Шиманович
Карьера Шиманович складывается с переменным успехом. Ирина не хватает звезд с неба, но при этом старается биться за победы в каждом поединке
В первом матче итальянского турнира ей противостояла украинка Калинина, но Ангелина снова не смогла доиграть матч до конца из-за проблем со здоровьем.
На недавнем американском фьючерсе в Бонита Спрингс белоруска смогла забраться в четвертьфинал, но там в упорной борьбе проиграла австралийке Шарме.
У Ирины есть неплохие шансы замахнуться на победу, если все пойдет по ее плану с самого начала игры против австрийки.
Синья Краус
Кардинальных изменений за последний год в игре Краус не замечается, но общий уровень силы ударов австрийки заметно увеличился.
После четырех поражений кряду ей наконец-то удалось начать турнир с победы, и пришла она в игре против малоизвестной итальянки Алвиси.
Лучшим для австрийки стало выступление на венгерском фьючерсе в Секешфехерваре, где она выиграла титул.
Против белоруски Шиманович именно Краус будет фавориткой матча, но Ирина обладает бойцовским характером и просто так матчи никому не отдает.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в австрийку в этом поединке: победа Шиманович — 2.61, победа Краус — 1.45.
Прогноз: Шиманович выложится в этой игре по полной программе и заберет тяжелую победу себе.
- 2.04Андреева — Буассон: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 2.69Зверев — Джокович: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
- 1.93Фита Болуда — Тайхманн: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Ставка: П1 за 2.61.
Альтернативный прогноз: Получится длинный матч с большим количеством геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.74.