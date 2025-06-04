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    Парри найдет ключи к обороне Дэвис?

    Парри — Дэвис. Ставка (к. 2.81) и прогноз на матч турнира в Макарске, 04 июня 2025 года

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    Диан Парри
    Француженка Диан Парри и американка Лорен Дэвис встретятся в первом круге турнира в Макарске. Матч пройдет 04 июня, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Парри — Дэвис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Диан Парри

    Состояние Парри вызывает определенные опасения, поскольку француженка провалилась на домашнем «Ролан Гаррос», хотя обычно на грунтовых кортах Парижа она проходит один или два круга.

    Игра была просто отвратительная, а ошибок в каждом из проигранных сетов набиралось неимоверное количество.

    По сезону для француженки лучшим достижением является выход во второй круг основной сетки соревнований в Мадриде.

    С Дэвис будет слабый теннис, в котором победит та теннисистка, которая совершит наименьшее количество невынужденных ошибок.

    Лорен Дэвис

    За последний год в жизни Дэвис случилось много разных событий, и большинство из них не со знаком плюс.

    Прогнозы на теннис

    Её просадка по рейтингу — вполне закономерный результат. Игра пропала ещё прошлым летом, а ошибки сыпались, как из рога изобилия.

    В этом году ситуация немного изменилась, и в конце зимы у Дэвис были даже реальные шансы на титул на местном фьючерсе в Веро-бич, но в полуфинале в упорном матче она уступила соотечественнице Осигве.

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    Даже против поникшей Парри могут возникнуть сложности, если француженка найдет свой теннис с первых розыгрышей матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Парри — 1.40, победа Дэвис — 2.81.

    Прогноз: Дэвис способна зачехлить не самую организованную француженку.

    Ставка: П2 за 2.81.

    Альтернативный прогноз: Будет упорный теннис с перспективой на три партии.

    Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.41.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Парри — Дэвис?

    Матч Парри — Дэвис состоится 04 июня 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Парри — Дэвис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Парри — Дэвис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.81.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Парри — Дэвис?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Парри — Дэвис?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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