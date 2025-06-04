Парри — Дэвис. Ставка (к. 2.81) и прогноз на матч турнира в Макарске, 04 июня 2025 года

Диан Парри
Состояние Парри вызывает определенные опасения, поскольку француженка провалилась на домашнем «Ролан Гаррос», хотя обычно на грунтовых кортах Парижа она проходит один или два круга.
Игра была просто отвратительная, а ошибок в каждом из проигранных сетов набиралось неимоверное количество.
По сезону для француженки лучшим достижением является выход во второй круг основной сетки соревнований в Мадриде.
С Дэвис будет слабый теннис, в котором победит та теннисистка, которая совершит наименьшее количество невынужденных ошибок.
Лорен Дэвис
За последний год в жизни Дэвис случилось много разных событий, и большинство из них не со знаком плюс.
Её просадка по рейтингу — вполне закономерный результат. Игра пропала ещё прошлым летом, а ошибки сыпались, как из рога изобилия.
В этом году ситуация немного изменилась, и в конце зимы у Дэвис были даже реальные шансы на титул на местном фьючерсе в Веро-бич, но в полуфинале в упорном матче она уступила соотечественнице Осигве.
Даже против поникшей Парри могут возникнуть сложности, если француженка найдет свой теннис с первых розыгрышей матча.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Парри — 1.40, победа Дэвис — 2.81.
Прогноз: Дэвис способна зачехлить не самую организованную француженку.
- 2.05Шериф — Тиг: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.83Нимайер — Семенистая: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 2.81Марцинко — Булгару: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Ставка: П2 за 2.81.
Альтернативный прогноз: Будет упорный теннис с перспективой на три партии.
Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.41.