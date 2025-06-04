Парри — Дэвис. Ставка (к. 2.81) и прогноз на матч турнира в Макарске, 04 июня 2025 года

Француженка Диан Парри и американка Лорен Дэвис встретятся в первом круге турнира в Макарске. Матч пройдет 04 июня, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Парри — Дэвис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Диан Парри

Состояние Парри вызывает определенные опасения, поскольку француженка провалилась на домашнем «Ролан Гаррос», хотя обычно на грунтовых кортах Парижа она проходит один или два круга.

Игра была просто отвратительная, а ошибок в каждом из проигранных сетов набиралось неимоверное количество.

По сезону для француженки лучшим достижением является выход во второй круг основной сетки соревнований в Мадриде.

С Дэвис будет слабый теннис, в котором победит та теннисистка, которая совершит наименьшее количество невынужденных ошибок.

Лорен Дэвис

За последний год в жизни Дэвис случилось много разных событий, и большинство из них не со знаком плюс.

Прогнозы на теннис

Её просадка по рейтингу — вполне закономерный результат. Игра пропала ещё прошлым летом, а ошибки сыпались, как из рога изобилия.

В этом году ситуация немного изменилась, и в конце зимы у Дэвис были даже реальные шансы на титул на местном фьючерсе в Веро-бич, но в полуфинале в упорном матче она уступила соотечественнице Осигве.

Даже против поникшей Парри могут возникнуть сложности, если француженка найдет свой теннис с первых розыгрышей матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Парри — 1.40, победа Дэвис — 2.81.

Прогноз: Дэвис способна зачехлить не самую организованную француженку.

Ставка: П2 за 2.81.

Альтернативный прогноз: Будет упорный теннис с перспективой на три партии.

Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.41.