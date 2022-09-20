Россиянка Анастасия Гасанова сыграет против австралийки Астры Шармы в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Гасанова — Шарма: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гасанова

Гасанова на прошлой неделе выиграла один матч на турнире в Ченнае. С одной стороны, не самое большое достижение, но есть один интересный нюанс.

В первом круге Анастасия одержала победу над Алисон Риск. Букмекеры были уверены, что у американки не будет проблем в этом матче. А в итоге — 6:2, 6:3 в пользу россиянки.

Правда, уже в следующем матче Гасанова уступила британке Кэти Суон. Пока что 23-летней теннисистке не хватает стабильности.

В текущем сезоне Гасанова только на одном турнире выиграла больше одного матча на уровне WTA.

Шарма

Шарма тем временем попала в основную сетку через квалификацию. При этом в двух матчах отбора она отдала соперницам в общей сложности лишь два гейма. В решающем раунде австралийка разгромила россиянку Екатерину Казионову (6:1, 6:0).

На прошлой неделе Астра не очень удачно выступила в Ченнае. В первом раунде 27-летняя теннисистка уступила польке Катажине Каве.

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На Открытом чемпионате США Шарма прошла два раунда квалификации, а в решающем проиграла швейцарке Виктории Голубич.

Главным успехом Шармы в этом году пока что остается выход во второй круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе.

Прогноз и ставка

На Гасанову в этом матче можно поставить за 1.81, победу Шармы букмекеры предлагают за 2.00.

Анастасия порой умеет удивлять, но все равно это случается не так часто, как ей хотелось.

Очевидно, что это не тот случай, когда уместно ставить на исход.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.