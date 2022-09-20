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    Сможет ли Гасанова пройти первый круг в Сеуле?

    Гасанова — Шарма. Прогноз (к. 2.39) и ставки на турнир в Сеуле 20 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гасанова — Шарма
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    Анастасия Гасанова
    Россиянка Анастасия Гасанова сыграет против австралийки Астры Шармы в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Гасанова — Шарма: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гасанова

    Гасанова на прошлой неделе выиграла один матч на турнире в Ченнае. С одной стороны, не самое большое достижение, но есть один интересный нюанс.

    В первом круге Анастасия одержала победу над Алисон Риск. Букмекеры были уверены, что у американки не будет проблем в этом матче. А в итоге — 6:2, 6:3 в пользу россиянки.

    Правда, уже в следующем матче Гасанова уступила британке Кэти Суон. Пока что 23-летней теннисистке не хватает стабильности.

    В текущем сезоне Гасанова только на одном турнире выиграла больше одного матча на уровне WTA.

    Шарма

    Шарма тем временем попала в основную сетку через квалификацию. При этом в двух матчах отбора она отдала соперницам в общей сложности лишь два гейма. В решающем раунде австралийка разгромила россиянку Екатерину Казионову (6:1, 6:0).

    На прошлой неделе Астра не очень удачно выступила в Ченнае. В первом раунде 27-летняя теннисистка уступила польке Катажине Каве.

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    На Открытом чемпионате США Шарма прошла два раунда квалификации, а в решающем проиграла швейцарке Виктории Голубич.

    Главным успехом Шармы в этом году пока что остается выход во второй круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе.

    Прогноз и ставка

    На Гасанову в этом матче можно поставить за 1.81, победу Шармы букмекеры предлагают за 2.00.

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    Анастасия порой умеет удивлять, но все равно это случается не так часто, как ей хотелось.

    Очевидно, что это не тот случай, когда уместно ставить на исход.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

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    Гасанова — Шарма: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гасанова пройти первый круг в Сеуле?
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