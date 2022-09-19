Финн Эмиль Руусувуори сыграет против чеха Иржи Лехечки в первом круге турнира в Метце. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 12:00 мск. Руусувуори — Лехечка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руусувуори

Руусувуори в последнее время не радовал результатами, но в при этом в его игре все равно наблюдается заметный прогресс.

В начале августа Эмиль выиграл два матча в Вашингоне. Во втором раунде финн одержал победу над Хубертом Хуркачем.

На «Мастерсе» Руусувуори снова встретился с поляком во втором круге. На этот раз выиграл Хуркач. Ключевым моментом стал тай-брейк второго сета — Хуберт чудом перевел игру в решающую партию.

В Цинциннати Руусувуори выиграл у Джеффри Джона Вольфа, после чего уступил Марину Чиличу. Снова все решалось в третьем сете.

А вот турнир в Уинстон-Сейлеме и US Open Эмиль все-таки провалил, не выиграв здесь ни одного матча.

Лехечка

Лехечка в начале августа выиграл грунтовый «челленджер» в чешском Либереце. Кроме того, чуть ранее он дошел до четвертьфинала в Кицбюэле.

А вот на турнирах в Северной Америке Иржи выступил слабо. В Уинстон-Сейлеме чех сразу же уступил немцу Петеру Гоевчику.

А на Открытом чемпионате США Лехечка проиграл в первом раунде чилийцу Кристиану Гарину.

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Но один успешный турнир на харде в этом сезоне у Лехечки все-таки был. В феврале он дошел до полуфинала в Роттердаме. Здесь ему удалось выиграть у Дениса Шаповалова, Ботика ван де Зандшульпа и Лоренцо Музетти.

Прогноз и ставка

На Руусувуори в этом матче можно поставить за 1.43, победу Лехечки букмекеры предлагают за 2.83.

Вполне вероятно, что Руусувуори хватит двух сетов для победы над чехом, который слегка забуксовал во второй половине сезона. Во всяком случае, на уровне ATP Лехечке тяжело.

Ставка — победа Руусувуори в двух сетах за 2.08.