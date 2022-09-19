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    Руусувуори обыграет Лехечку в двух сетах?

    Руусувуори — Лехечка. Прогноз (к. 2.08) и ставки на турнир в Метце 19 сентября 2022 года

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    Эмиль Руусувуори
    Финн Эмиль Руусувуори сыграет против чеха Иржи Лехечки в первом круге турнира в Метце. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 12:00 мск. Руусувуори — Лехечка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руусувуори

    Руусувуори в последнее время не радовал результатами, но в при этом в его игре все равно наблюдается заметный прогресс.

    В начале августа Эмиль выиграл два матча в Вашингоне. Во втором раунде финн одержал победу над Хубертом Хуркачем.

    На «Мастерсе» Руусувуори снова встретился с поляком во втором круге. На этот раз выиграл Хуркач. Ключевым моментом стал тай-брейк второго сета — Хуберт чудом перевел игру в решающую партию.

    В Цинциннати Руусувуори выиграл у Джеффри Джона Вольфа, после чего уступил Марину Чиличу. Снова все решалось в третьем сете.

    А вот турнир в Уинстон-Сейлеме и US Open Эмиль все-таки провалил, не выиграв здесь ни одного матча.

    Лехечка

    Лехечка в начале августа выиграл грунтовый «челленджер» в чешском Либереце. Кроме того, чуть ранее он дошел до четвертьфинала в Кицбюэле.

    А вот на турнирах в Северной Америке Иржи выступил слабо. В Уинстон-Сейлеме чех сразу же уступил немцу Петеру Гоевчику.

    А на Открытом чемпионате США Лехечка проиграл в первом раунде чилийцу Кристиану Гарину.

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    Но один успешный турнир на харде в этом сезоне у Лехечки все-таки был. В феврале он дошел до полуфинала в Роттердаме. Здесь ему удалось выиграть у Дениса Шаповалова, Ботика ван де Зандшульпа и Лоренцо Музетти.

    Прогноз и ставка

    На Руусувуори в этом матче можно поставить за 1.43, победу Лехечки букмекеры предлагают за 2.83.

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    Вполне вероятно, что Руусувуори хватит двух сетов для победы над чехом, который слегка забуксовал во второй половине сезона. Во всяком случае, на уровне ATP Лехечке тяжело.

    Ставка — победа Руусувуори в двух сетах за 2.08.

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    Руусувуори — Лехечка: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на теннис. Руусувуори обыграет Лехечку в двух сетах?
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