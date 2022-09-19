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    Корде хватит двух сетов для победы над Гастоном?

    Гастон — Корда. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Метце 19 сентября 2022 года

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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против француза Уго Гастона в первом круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 12:00 мск. Гастон — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гастон

    Гастон на минувшей неделе неплохо выступил на «челленджере» в Ренне, где дошел до полуфинала.

    В четвертьфинале Уго разгромил Бенуа Пэра — 6:3, 6:1. После этого соперником француза стал Доминик Тим. Гастон слабо провел первый сет, во втором играл значительно лучше, но перевести встречу в третью партию все равно не смог.

    На Открытом чемпионате США 21-летний теннисист сразу же проиграл представителю Казахстана Александру Бублику.

    В Монреале и Уинстон-Сейлеме Гастон тоже выбыл после первого раунда, а в Цинциннати ему не удалось преодолеть квалификацию.

    В общем, на уровне ATP Гастон пока не может похвастаться какими-то успехами.

    Корда

    Корда тем временем тоже не очень удачно выступал в последнее время. Хотя для Гастона его результаты были бы неплохим достижением.

    На US Open Себастьян прошел первый раунд, но уже в следующем матче уступил Томми Полу, хотя вел 2-1 по сета.

    В Цинциннати Корда выиграл у Карена Хачанова и Фрэнсиса Тиафо, а в третьем раунде проиграл Джону Изнеру на решающем тай-брейке.

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    Также стоит отметить, что в Вашингтоне Корда дошел до четвертьфинала, выиграв у Ильи Ивашко, Себастьяна Баэса и Григора Димитрова.

    Летом у Корды какое-то время были проблемы с ногами, из-за чего ему даже пришлось пропустить некоторые турниры. Сейчас, по всей видимости, ему легче.

    Прогноз и ставка

    На Гастона в этом матче можно поставить за 3.76, победу Корды букмекеры предлагают за 1.27.

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    Если у американца не будет проблем с самочувствием, он легко выйдет в следующий раунд. Гастон пока слабо выглядит на фоне таких соперников.

    Ставка — победа Корды в двух сетах за 1.82.

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    Гастон — Корда: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на теннис. Корде хватит двух сетов для победы над Гастоном?
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