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    Хватит ли Джонсону двух сетов для победы над Табило?

    Джонсон — Табило. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Сан-Диего 18 сентября 2022 года

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    Стив Джонсон
    Американец Стив Джонсон сыграет против чилийца Алехандро Табило в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 20:00 мск. Джонсон — Табило: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джонсон

    Джонсон находится в текущей версии рейтинга на 114 месте, но недавние результаты указывают на то, что ему по силам вернуться в первую сотню.

    Стив проиграл Григору Димитрову в первом раунде на Открытом чемпионате США, но перед этим прошел два круга в Уинстон-Сейлеме.

    Еще два матча американский теннисист выиграл в мексиканском Лос-Кабосе. В четвертьфинале бывшая 21-я ракетка мира уступил Феликсу Оже-Альяссиму, но даже в этой игре он выглядел вполне достойно, о чем можно судить в том числе по счету — 4:6, 6:7.

    Также можно вспомнить, что на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Джонсон дошел до третьего раунда.

    Табило

    Табило тем временем смог пройти один раунд на Открытом чемпионате США. Чилиец выиграл у поляка Камила Майхшака, после чего уступил американцу Джеффри Джону Вольфу.

    В Уинстон-Сейлеме Алехандро тоже преодолел стартовый раунд, но в следующем матче проиграл итальянцу Лоренцо Сонего.

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    Интересно, что до этого он играл на харде только на Открытом чемпионате Австралии, где прошел сложную квалификацию, а в первом круге проиграл Карлосу Алькарасу.

    Прогноз и ставка

    На Джонсона в этом матче можно поставить за 1.35, победу Табило букмекеры предлагают за 2.89.

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    В принципе, если американец сильно постарается, ему вполне хватит двух сетов, чтобы обыграть чилийца, который свой лучший теннис демонстрирует на грунте, а не на харде.

    Ставка — победа Джонсона в двух сетах за 1.92.

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    Джонсон — Табило: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на теннис. Хватит ли Джонсону двух сетов для победы над Табило?
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