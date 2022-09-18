Американец Стив Джонсон сыграет против чилийца Алехандро Табило в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 20:00 мск. Джонсон — Табило: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джонсон

Джонсон находится в текущей версии рейтинга на 114 месте, но недавние результаты указывают на то, что ему по силам вернуться в первую сотню.

Стив проиграл Григору Димитрову в первом раунде на Открытом чемпионате США, но перед этим прошел два круга в Уинстон-Сейлеме.

Еще два матча американский теннисист выиграл в мексиканском Лос-Кабосе. В четвертьфинале бывшая 21-я ракетка мира уступил Феликсу Оже-Альяссиму, но даже в этой игре он выглядел вполне достойно, о чем можно судить в том числе по счету — 4:6, 6:7.

Также можно вспомнить, что на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Джонсон дошел до третьего раунда.

Табило

Табило тем временем смог пройти один раунд на Открытом чемпионате США. Чилиец выиграл у поляка Камила Майхшака, после чего уступил американцу Джеффри Джону Вольфу.

В Уинстон-Сейлеме Алехандро тоже преодолел стартовый раунд, но в следующем матче проиграл итальянцу Лоренцо Сонего.

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Интересно, что до этого он играл на харде только на Открытом чемпионате Австралии, где прошел сложную квалификацию, а в первом круге проиграл Карлосу Алькарасу.

Прогноз и ставка

На Джонсона в этом матче можно поставить за 1.35, победу Табило букмекеры предлагают за 2.89.

В принципе, если американец сильно постарается, ему вполне хватит двух сетов, чтобы обыграть чилийца, который свой лучший теннис демонстрирует на грунте, а не на харде.

Ставка — победа Джонсона в двух сетах за 1.92.