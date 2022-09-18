Джонсон
Джонсон находится в текущей версии рейтинга на 114 месте, но недавние результаты указывают на то, что ему по силам вернуться в первую сотню.
Стив проиграл Григору Димитрову в первом раунде на Открытом чемпионате США, но перед этим прошел два круга в Уинстон-Сейлеме.
Еще два матча американский теннисист выиграл в мексиканском Лос-Кабосе. В четвертьфинале бывшая 21-я ракетка мира уступил Феликсу Оже-Альяссиму, но даже в этой игре он выглядел вполне достойно, о чем можно судить в том числе по счету — 4:6, 6:7.
Также можно вспомнить, что на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Джонсон дошел до третьего раунда.
Табило
Табило тем временем смог пройти один раунд на Открытом чемпионате США. Чилиец выиграл у поляка Камила Майхшака, после чего уступил американцу Джеффри Джону Вольфу.
В Уинстон-Сейлеме Алехандро тоже преодолел стартовый раунд, но в следующем матче проиграл итальянцу Лоренцо Сонего.
Интересно, что до этого он играл на харде только на Открытом чемпионате Австралии, где прошел сложную квалификацию, а в первом круге проиграл Карлосу Алькарасу.
Прогноз и ставка
На Джонсона в этом матче можно поставить за 1.35, победу Табило букмекеры предлагают за 2.89.
В принципе, если американец сильно постарается, ему вполне хватит двух сетов, чтобы обыграть чилийца, который свой лучший теннис демонстрирует на грунте, а не на харде.
Ставка — победа Джонсона в двух сетах за 1.92.