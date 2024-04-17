17 апреля в ответном полуфинальном поединке Кубка Португалии «Порту» на своем поле сыграет против «Витории Гимарайнш». Начало — в 22:15 по мск. «Порту» — «Витория Гимарайнш»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Порту»

Кубковый путь: В текущем розыгрыше Кубка страны коллектив Сержиу Консейсау до полуфинала убрал со своего пути четырех соперников, пропустив за все это время лишь гол.

В первом же поединке против предстоящего противника «Порту» добыл минимальную выездную викторию со счетом 1:0.

Последние матчи: В преддверии данного матча «драконы» в рамках чемпионата Португалии на своем поле расписали ничью со скромным «Фамаликаном» 2:2, а до этого они провели два поединка против предстоящего протинвика, обыграв его на выезде в Кубке 1:0 и проиграв дома в чемпионате 1:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Порту» к этой игре подходит не в лучшем состоянии. Команда уступила в трех из шести последних встреч во всех турнирах при двух выигрышах и одной мировой. И в двух случаях данного отрезка «сине-белые» уходили с поля без забитого мяча.

«Витория Гимарайнш»

Кубковый путь: В этом кубковом соревновании дружина Алвару Пашеку до полуфинала также выбила четырех соперников, выдав за это время лишь один сухой матч.

В первом же поединке с предстоящим противником «Витория Гимарайнш» дома проиграла со счетом 0:1, пропустив гол в начале второго тайма.

Последние матчи: «Завоеватели» накануне этой встречи в рамках чемпионата Португалии на своем поле не справились с середняком «Фаренсе», расписав ничью 1:1. Перед этим же они проиграли дома 0:1 предстоящему противнику и обыграли его в гостях 2:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Витория Гимарайнш» свой последний проведенный матч свела вничью. Но перед этим коллектив смог выиграть пять поединков из шести при одном фиаско. Причем за все данные семь матчей команда не смогла отличиться лишь в одном случае.

Статистика для ставок

«Порту» на своем поле пропускал в трех предыдущих встречах

«Витория Гимарайнш» отличалась в пяти минувших гостевых поединках

«Порту» выиграл у «Витории Гимарайнш» в девяти из десяти последних очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Порту» букмекеры дают коэффициент 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа «Витории Гимарайнш» оценена в 7.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.18 соответственно.

Прогноз: В первую очередь ждем здесь обмена забитыми мячами, ведь результат первого матча обязывает гостей идти вперед большими силами. Да и к тому же на это указывает отличная результативность команд.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.95.

Прогноз: И также не исключаем, что голов будет немало и будет превышена отметка в три забитых мяча.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.14.