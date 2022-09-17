Чешка Линда Фрухвиртова сыграет против аргентинки Нади Подороски в полуфинале турнира в Ченнае (Индия). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 16:30 мск. Подороска — Фрухвиртова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Подороска

Подороска в пятницу одержала волевую победу над Эжени Бушар, которая не так давно вернулась в тур после 17-месячной паузы.

Надя ужасно провела первую партию, взяла лишь один гейм, но потом стада играть значительно лучше.

И если во второй партии можно было наблюдать хоть какую-то борьбу, то в решающем аргентинка отдала соперница два гейма. По всей видимости, Бушар пока не готова к затяжным матчам, чем Подороска и воспользовалась.

Подороска впервые в этом году выиграла три матча подряд на уровне WTA.

Фрухвиртова

Фрухвиртова тем временем впервые в карьере дошла до полуфинала на турнире WTA.

В четвертьфинале 17-летняя теннисистка выиграла у Варвары Грачевой — 6:4, 6:3. Это ее восьмая победа над соперницей из топ-100.

В матче с россиянкой Линда не всегда идеально играла на подаче, но при этом реализовала шесть брейк-пойнтов.

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Фрухвиртова второй раз в сезоне выиграла три матча подряд на уровне основной сетки WTA. В конце марта чешка сенсационно дошла до четвертого раунда на престижном турнире в Майами.

Прогноз и ставка

На Подороску в этом матче можно поставить за 2.40, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 1.60.

Линда уже несколько раз на этой неделе продемонстрировала свой талант, но в предстоящем матче ей будет непросто. Подороска опытная и действительно не очень приятная соперница.

Скорее всего, в финале сыграет аргентинка, а не 17-летняя Фрухвиртова.

Ставка — победа Подороски за 2.40.