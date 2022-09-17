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    17-летняя Фрухвиртова выйдет в финал?

    Подороска — Фрухвиртова. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Ченнае 17 сентября 2022 года

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    Линда Фрухвиртова
    Чешка Линда Фрухвиртова сыграет против аргентинки Нади Подороски в полуфинале турнира в Ченнае (Индия). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 16:30 мск. Подороска — Фрухвиртова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Подороска

    Подороска в пятницу одержала волевую победу над Эжени Бушар, которая не так давно вернулась в тур после 17-месячной паузы.

    Надя ужасно провела первую партию, взяла лишь один гейм, но потом стада играть значительно лучше.

    И если во второй партии можно было наблюдать хоть какую-то борьбу, то в решающем аргентинка отдала соперница два гейма. По всей видимости, Бушар пока не готова к затяжным матчам, чем Подороска и воспользовалась.

    Подороска впервые в этом году выиграла три матча подряд на уровне WTA.

    Фрухвиртова

    Фрухвиртова тем временем впервые в карьере дошла до полуфинала на турнире WTA.

    В четвертьфинале 17-летняя теннисистка выиграла у Варвары Грачевой — 6:4, 6:3. Это ее восьмая победа над соперницей из топ-100.

    В матче с россиянкой Линда не всегда идеально играла на подаче, но при этом реализовала шесть брейк-пойнтов.

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    Фрухвиртова второй раз в сезоне выиграла три матча подряд на уровне основной сетки WTA. В конце марта чешка сенсационно дошла до четвертого раунда на престижном турнире в Майами.

    Прогноз и ставка

    На Подороску в этом матче можно поставить за 2.40, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 1.60.

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    Линда уже несколько раз на этой неделе продемонстрировала свой талант, но в предстоящем матче ей будет непросто. Подороска опытная и действительно не очень приятная соперница.

    Скорее всего, в финале сыграет аргентинка, а не 17-летняя Фрухвиртова.

    Ставка — победа Подороски за 2.40.

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    Подороска — Фрухвиртова: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на теннис. 17-летняя Фрухвиртова выйдет в финал?
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