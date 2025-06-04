Киз — Гауфф. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Ролан Гаррос 4 июня 2025 года

Мэдисон Кис
Кори Гауфф
Киз
Мэдисон второй раз в сезоне дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».
В начале года американская теннисистка выиграла Открытый чемпионат Австралии.
На текущем мэйджоре Киз до сих пор проиграла лишь один сет.
В третьем раунде ей понадобилась дополнительная партия в матче против Софии Кенин — 4:6, 6:3, 7:5.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В остальных раундах Киз выиграла у Дарьи Сэвилл, Кэти Бултер и Хейли Баптист.
Лучшим результатом Киз на Ролан Гаррос пока остается выход в полуфинал в 2018 году.
Гауфф
Кори тем временем пятый год подряд дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос.
Американка пока не отдала ни одного сета на текущем турнире.
В четвертом круге Гауфф разгромила россиянку Екатерину Александрову — 6:0, 7:5.
Перед этим вторая ракетка мира выиграла у Оливии Гадецки, Терезы Валентовой и Мари Боузковой.
В текущем сезоне Гауфф провела на грунте 18 матчей — и на этом отрезке у нее 15 побед и три поражения.
В мае Гауфф дошла до финала на «тысячниках» в Мадриде и Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 2.76, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: сейчас в этом противостоянии счете 3-2 в пользу Киз. В прошлом году Мэдисон обыграла Коко на грунте в Мадриде со счетом 7:6, 4:6, 6:4. Рискнем предположить, что не менее напряженной будет и предстоящая встреча американских теннисисток.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.00.