Киз — Гауфф. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Ролан Гаррос 4 июня 2025 года

Американки Кори Гауфф и Мэдисон Киз встретятся в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 4 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Киз

Мэдисон второй раз в сезоне дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».

В начале года американская теннисистка выиграла Открытый чемпионат Австралии.

На текущем мэйджоре Киз до сих пор проиграла лишь один сет.

В третьем раунде ей понадобилась дополнительная партия в матче против Софии Кенин — 4:6, 6:3, 7:5.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В остальных раундах Киз выиграла у Дарьи Сэвилл, Кэти Бултер и Хейли Баптист.

Лучшим результатом Киз на Ролан Гаррос пока остается выход в полуфинал в 2018 году.

Гауфф

Кори тем временем пятый год подряд дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос.

Американка пока не отдала ни одного сета на текущем турнире.

В четвертом круге Гауфф разгромила россиянку Екатерину Александрову — 6:0, 7:5.

Перед этим вторая ракетка мира выиграла у Оливии Гадецки, Терезы Валентовой и Мари Боузковой.

В текущем сезоне Гауфф провела на грунте 18 матчей — и на этом отрезке у нее 15 побед и три поражения.

В мае Гауфф дошла до финала на «тысячниках» в Мадриде и Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 2.76, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии счете 3-2 в пользу Киз. В прошлом году Мэдисон обыграла Коко на грунте в Мадриде со счетом 7:6, 4:6, 6:4. Рискнем предположить, что не менее напряженной будет и предстоящая встреча американских теннисисток.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.00.