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    Киз и Гауфф дойдут до решающего тай-брейка?

    Киз — Гауфф. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Ролан Гаррос 4 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Киз — Гауфф
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    Кори Гауфф
    Американки Кори Гауфф и Мэдисон Киз встретятся в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 4 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 04 Июня 2025 года

    Мэдисон Кис

  • США
    •  Мэдисон Кис 12:00 Кори Гауфф

    Кори Гауфф

  • США
    •

    Киз

    Мэдисон второй раз в сезоне дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».

    В начале года американская теннисистка выиграла Открытый чемпионат Австралии.

    На текущем мэйджоре Киз до сих пор проиграла лишь один сет.

    В третьем раунде ей понадобилась дополнительная партия в матче против Софии Кенин — 4:6, 6:3, 7:5.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В остальных раундах Киз выиграла у Дарьи Сэвилл, Кэти Бултер и Хейли Баптист.

    Лучшим результатом Киз на Ролан Гаррос пока остается выход в полуфинал в 2018 году.

    Гауфф

    Кори тем временем пятый год подряд дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос.

    Американка пока не отдала ни одного сета на текущем турнире.

    В четвертом круге Гауфф разгромила россиянку Екатерину Александрову — 6:0, 7:5.

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    В текущем сезоне Гауфф провела на грунте 18 матчей — и на этом отрезке у нее 15 побед и три поражения.

    В мае Гауфф дошла до финала на «тысячниках» в Мадриде и Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 2.76, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: сейчас в этом противостоянии счете 3-2 в пользу Киз. В прошлом году Мэдисон обыграла Коко на грунте в Мадриде со счетом 7:6, 4:6, 6:4. Рискнем предположить, что не менее напряженной будет и предстоящая встреча американских теннисисток.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Киз — Гауфф?

    Матч Киз — Гауфф состоится 04 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Киз — Гауфф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Киз — Гауфф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Киз — Гауфф?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Киз — Гауфф?

    Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 2.76, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.47.

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