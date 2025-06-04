Моро-Каньяс — Шевченко. Ставка (к. 2.46) и прогноз на турнир в Простеёве 4 июня 2025 года

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против испанца Алехандро Моро-Каньяса во втором круге грунтового «челленджереа» в Простеёве (Чехия). Ставка и прогноз на матч Моро-Каньяс — Шевченко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Моро-Каньяс

В первом раунде Алехандро выиграл у итальянца Энрико Далла-Валле — 6:0, 4:6, 7:6.

Испанский теннисист прервал серию из пяти поражений.

После апрельского турнира в португальском Оэйраше, на котором он уступил во втором круге Роману Сафиуллину, Моро-Каньяс не выиграл ни одного матча в Маутхаузене, Праге, Виченце и квалификации Ролан Гаррос.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Моро-Каньяс смог пройти дальше второго раунда только на одном турнире.

Шевченко

Саша в стартовом матче одержал победу над 18-летним чехом Петром Брунцликом — 7:6, 6:3.

На Ролан Гаррос Шевченко не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге он выиграл у Душана Лайовича, а во втором уступил Итану Куинну.

У Шевченко по-прежнему отрицательный баланс в этом сезоне — 16 побед и 20 поражений.

Как и Моро-Каньяс, ранее в этом году он прошел дальше второго раунда только на одном турнире.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Моро-Каньяса в этом матче можно поставить за 2.67, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: оба теннисиста чересчур нестабильны, поэтому в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.46.