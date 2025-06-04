Моро-Каньяс — Шевченко. Ставка (к. 2.46) и прогноз на турнир в Простеёве 4 июня 2025 года

Моро-Каньяс
В первом раунде Алехандро выиграл у итальянца Энрико Далла-Валле — 6:0, 4:6, 7:6.
Испанский теннисист прервал серию из пяти поражений.
После апрельского турнира в португальском Оэйраше, на котором он уступил во втором круге Роману Сафиуллину, Моро-Каньяс не выиграл ни одного матча в Маутхаузене, Праге, Виченце и квалификации Ролан Гаррос.
Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Моро-Каньяс смог пройти дальше второго раунда только на одном турнире.
Шевченко
Саша в стартовом матче одержал победу над 18-летним чехом Петром Брунцликом — 7:6, 6:3.
На Ролан Гаррос Шевченко не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге он выиграл у Душана Лайовича, а во втором уступил Итану Куинну.
У Шевченко по-прежнему отрицательный баланс в этом сезоне — 16 побед и 20 поражений.
Как и Моро-Каньяс, ранее в этом году он прошел дальше второго раунда только на одном турнире.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Моро-Каньяса в этом матче можно поставить за 2.67, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: оба теннисиста чересчур нестабильны, поэтому в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.46.