ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеГид по Клубному чемпионату мира-2025: кто есть кто Илия Топурия5 причин, почему Топурия может проиграть Оливейре Нассер Аль-ХелаифиМиссия выполнена. Что ждет «Пари Сен-Жермен» после долгожданного триумфа в Лиге чемпионов?
  • 18:46
    • Официально: Индзаги покидает «Интер»
  • 16:30
    • Свентек обыграла Свитолину в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
  • 16:16
    • «Сочи» объявил имя нового главного тренера
  • 15:18
    • Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного «Ролан Гаррос»
  • 14:35
    • «Факел», «Оренбург» и «Пари НН» исключены из РПЛ на общем собрании клубов
    Все новости спорта

    Сможет ли Шевченко обыграть 198-ю ракетку мира?

    Моро-Каньяс — Шевченко. Ставка (к. 2.46) и прогноз на турнир в Простеёве 4 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Шевченко
    Прогноз и ставки на Моро-Каньяс — Шевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против испанца Алехандро Моро-Каньяса во втором круге грунтового «челленджереа» в Простеёве (Чехия). Ставка и прогноз на матч Моро-Каньяс — Шевченко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Моро-Каньяс

    В первом раунде Алехандро выиграл у итальянца Энрико Далла-Валле — 6:0, 4:6, 7:6.

    Испанский теннисист прервал серию из пяти поражений.

    После апрельского турнира в португальском Оэйраше, на котором он уступил во втором круге Роману Сафиуллину, Моро-Каньяс не выиграл ни одного матча в Маутхаузене, Праге, Виченце и квалификации Ролан Гаррос.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Моро-Каньяс смог пройти дальше второго раунда только на одном турнире.

    Шевченко

    Саша в стартовом матче одержал победу над 18-летним чехом Петром Брунцликом — 7:6, 6:3.

    На Ролан Гаррос Шевченко не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге он выиграл у Душана Лайовича, а во втором уступил Итану Куинну.

    У Шевченко по-прежнему отрицательный баланс в этом сезоне — 16 побед и 20 поражений.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Как и Моро-Каньяс, ранее в этом году он прошел дальше второго раунда только на одном турнире.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Моро-Каньяса в этом матче можно поставить за 2.67, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: оба теннисиста чересчур нестабильны, поэтому в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.46.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Моро-Каньяс — Шевченко?

    Матч Моро-Каньяс — Шевченко состоится 04 июня 2025 года в 11:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Моро-Каньяс — Шевченко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Моро-Каньяс — Шевченко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.46.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Моро-Каньяс — Шевченко?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Моро-Каньяс — Шевченко?

    Коэффициенты букмекеров: на Моро-Каньяса в этом матче можно поставить за 2.67, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.47.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Паганетти — Тайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  4.03
  • Экспресс дня 3 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Пол — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Киз — Гауфф
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Андреева — Буассон
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Токио Верди — Касива Рейсол
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сенан Бельмаре — Джубило Ивата
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серезо Осака — Йокогама
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Синнер — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Зверев — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Таиланд — Индия
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Франция U21 — Узбекистан U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Моро-Каньяс — Шевченко: прогноз и ставка за 2.46, статистика, коэффициенты матча 04.06.202511:00. Сможет ли Шевченко обыграть 198-ю ракетку мира?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры