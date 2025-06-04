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    Шериф быстро отправит домой румынку?

    Шериф — Тиг. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч турнира в Макарске, 04 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шериф — Тиг
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    Майар Шериф
    Египтянка Майар Шериф и румынка Патриция Тиг встретятся в первом круге турнира в Макарске. Матч пройдет 04 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Тиг, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Майар Шериф

    На финише грунтового сезона Шериф решила съездить на ещё один турнир, чтобы попытаться забрать себе плохо лежащий титул.

    Египтянке не повезло на «Ролан Гаррос» уже в первом матче на турнире попасть под Самсонову, поэтому в Париже она завершила выступления максимально рано.

    Зато до этого она забрала себе титул в челленджере в Парме и на фьючерсе в Мадриде. Победное настроение на глине от Майар редко куда уходит.

    Нет никаких причин, почему африканка должна проиграть мало рейтинговой румынке на открытии турнира в Хорватии.

    Патриция Тиг

    К своим 30 годам Тиг так и не научилась бороться за место в числе двухсот лучших теннисисток мира.

    Прогнозы на теннис

    У Патриции на руках практически нет сильных карт. Какие-то вменяемые результаты она может демонстрировать только при проходе максимально косой подачи в первый квадрат.

    В этом году румынка добиралась до полуфинала 15-тысячника в Анталье, но это совсем скудное достижение даже для нее.

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    Против Шериф нужно просто продемонстрировать лучшие свои качества при игре в теннис и выйти на матч не на «ватных» ногах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.07, победа Тиг — 6.37.

    Прогноз: Румынка разгромно уступит египтянке.

    Ставка: Ф1 (-6) за 2.05.

    Альтернативный прогноз: Игра закончится, не успев начаться.

    Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.59.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шериф — Тиг?

    Матч Шериф — Тиг состоится 04 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шериф — Тиг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-6).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шериф — Тиг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-6)» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шериф — Тиг?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шериф — Тиг?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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