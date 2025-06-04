Шериф — Тиг. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч турнира в Макарске, 04 июня 2025 года

Египтянка Майар Шериф и румынка Патриция Тиг встретятся в первом круге турнира в Макарске. Матч пройдет 04 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Тиг, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Майар Шериф

На финише грунтового сезона Шериф решила съездить на ещё один турнир, чтобы попытаться забрать себе плохо лежащий титул.

Египтянке не повезло на «Ролан Гаррос» уже в первом матче на турнире попасть под Самсонову, поэтому в Париже она завершила выступления максимально рано.

Зато до этого она забрала себе титул в челленджере в Парме и на фьючерсе в Мадриде. Победное настроение на глине от Майар редко куда уходит.

Нет никаких причин, почему африканка должна проиграть мало рейтинговой румынке на открытии турнира в Хорватии.

Патриция Тиг

К своим 30 годам Тиг так и не научилась бороться за место в числе двухсот лучших теннисисток мира.

Прогнозы на теннис

У Патриции на руках практически нет сильных карт. Какие-то вменяемые результаты она может демонстрировать только при проходе максимально косой подачи в первый квадрат.

В этом году румынка добиралась до полуфинала 15-тысячника в Анталье, но это совсем скудное достижение даже для нее.

Против Шериф нужно просто продемонстрировать лучшие свои качества при игре в теннис и выйти на матч не на «ватных» ногах.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.07, победа Тиг — 6.37.

Прогноз: Румынка разгромно уступит египтянке.

Ставка: Ф1 (-6) за 2.05.

Альтернативный прогноз: Игра закончится, не успев начаться.

Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.59.