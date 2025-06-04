Шериф — Тиг. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч турнира в Макарске, 04 июня 2025 года

Майар Шериф
На финише грунтового сезона Шериф решила съездить на ещё один турнир, чтобы попытаться забрать себе плохо лежащий титул.
Египтянке не повезло на «Ролан Гаррос» уже в первом матче на турнире попасть под Самсонову, поэтому в Париже она завершила выступления максимально рано.
Зато до этого она забрала себе титул в челленджере в Парме и на фьючерсе в Мадриде. Победное настроение на глине от Майар редко куда уходит.
Нет никаких причин, почему африканка должна проиграть мало рейтинговой румынке на открытии турнира в Хорватии.
Патриция Тиг
К своим 30 годам Тиг так и не научилась бороться за место в числе двухсот лучших теннисисток мира.
У Патриции на руках практически нет сильных карт. Какие-то вменяемые результаты она может демонстрировать только при проходе максимально косой подачи в первый квадрат.
В этом году румынка добиралась до полуфинала 15-тысячника в Анталье, но это совсем скудное достижение даже для нее.
Против Шериф нужно просто продемонстрировать лучшие свои качества при игре в теннис и выйти на матч не на «ватных» ногах.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.07, победа Тиг — 6.37.
Прогноз: Румынка разгромно уступит египтянке.
- 1.83Нимайер — Семенистая: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 2.81Марцинко — Булгару: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 1.83Лукас — Волынец: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
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Ставка: Ф1 (-6) за 2.05.
Альтернативный прогноз: Игра закончится, не успев начаться.
Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.59.