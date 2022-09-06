Онс Жабер из Туниса сыграет против австралийки Айлы Томлянович в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 6 сентября в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Жабер — Томлянович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Жабер

Жабер четвертый раз дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема» и впервые на US Open. В начале июля она проиграла Елене Рыбакиной в финале Уимблдона.

В четвертом круге Онс одержала победу над Вероникой Кудерметовой, которой ранее только проигрывала.

И очередной матч против россиянки поначалу тоже складывался не лучшим образом для теннисистки из Туниса. В первом сете Жабер уступала 3:5, но в итоге стала первой кому удалось взять подачу Кудерметовой на этом турнире.

Ну а дальше был камбэк. Во втором сете Жабер сделала брейк при счете 5:4 и красиво завершила матч в свою пользу.

Томлянович

Томлянович третий раз сыграет в четвертьфинале на «Большом шлеме» и первый раз на американском мэйджоре.

В предыдущем раунде Айла остановила Людмилу Самсонову. И здесь ключевым тоже стал первый сет.

Австралийка проигрывала 3:5, а при счете 4:5 взяла почти 20-минутный гейм на подаче, по ходу которого отыграла семь сетболов. И после этого она отыграла еще один сетбол на тай-брейке.

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Как ни странно, для Самсоновой, которая перед этим выиграла 13 матчей подряд, это стало серьезным психологическим ударом. Второй сет Томлянович забрала со счетом 6:1.

В третьем раунде Томлянович выиграла у Серены Уильямс, для которой этот матч, по всей видимости, стал последним в карьере.

Прогноз и ставка

На Жабер в этом матче можно поставить за 1.49, победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.70.

Весной Онс выиграла у Айлы на крупном турнире в Риме. Но это все-таки грунт, не самое комфортное покрытие для австралийки, поэтому на данный результат вряд ли стоит сильно обращать внимание.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.48. Женский турнир, как обычно, чересчур непредсказуемый, ставки на исход здесь точно неуместны.