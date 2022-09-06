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    Сможет ли Жабер остановить Томлянович?

    Жабер — Томлянович. Прогноз (к. 2.48) и ставки на US Open 6 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Жабер — Томлянович
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    Онс Жабер
    Онс Жабер из Туниса сыграет против австралийки Айлы Томлянович в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 6 сентября в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Жабер — Томлянович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 06 Сентября 2022 года

    Жабер

    Жабер четвертый раз дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема» и впервые на US Open. В начале июля она проиграла Елене Рыбакиной в финале Уимблдона.

    В четвертом круге Онс одержала победу над Вероникой Кудерметовой, которой ранее только проигрывала.

    И очередной матч против россиянки поначалу тоже складывался не лучшим образом для теннисистки из Туниса. В первом сете Жабер уступала 3:5, но в итоге стала первой кому удалось взять подачу Кудерметовой на этом турнире.

    Ну а дальше был камбэк. Во втором сете Жабер сделала брейк при счете 5:4 и красиво завершила матч в свою пользу.

    Томлянович

    Томлянович третий раз сыграет в четвертьфинале на «Большом шлеме» и первый раз на американском мэйджоре.

    В предыдущем раунде Айла остановила Людмилу Самсонову. И здесь ключевым тоже стал первый сет.

    Австралийка проигрывала 3:5, а при счете 4:5 взяла почти 20-минутный гейм на подаче, по ходу которого отыграла семь сетболов. И после этого она отыграла еще один сетбол на тай-брейке.

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    Как ни странно, для Самсоновой, которая перед этим выиграла 13 матчей подряд, это стало серьезным психологическим ударом. Второй сет Томлянович забрала со счетом 6:1.

    В третьем раунде Томлянович выиграла у Серены Уильямс, для которой этот матч, по всей видимости, стал последним в карьере.

    Прогноз и ставка

    На Жабер в этом матче можно поставить за 1.49, победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.70.

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    Весной Онс выиграла у Айлы на крупном турнире в Риме. Но это все-таки грунт, не самое комфортное покрытие для австралийки, поэтому на данный результат вряд ли стоит сильно обращать внимание.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.48. Женский турнир, как обычно, чересчур непредсказуемый, ставки на исход здесь точно неуместны.

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    Жабер — Томлянович: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 06.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Жабер остановить Томлянович?
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