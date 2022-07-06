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    Сможет ли Гарин удивить Кирьоса?

    Гарин — Кирьос. Прогноз (к. 2.38) и ставки на Уимблдон 6 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гарин — Кирьос
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    Ник Кирьос
    Австралиец Ник Кирьос сыграет против чилийца Кристиана Гарина в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Гарин — Кирьос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гарин

    Гарин не просто удивляет — он шокирует. Как ни крути, а выступление чилийца пока что можно назвать главной сенсацией Уимблдона.

    Кристиан впервые в карьере дошел до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».

    Можно было легко предположить, что однажды он сделает это на «Ролан Гаррос», на грунте, на своем привычном покрытии, или даже на харде, но только не на траве.

    И после победы над Алексом Де Минауром в четвертом круге чилийский теннисист заявил, что отныне его любимое покрытие — трава.

    В матче против австралийца Гарин отыгрался с 0-2 по сетам и двух матчболов в пятом сете.

    При этом на решающем тай-брейке он уступал 3:5, но после этого выиграл семь очков из восьми. В общем, что-то невероятное.

    Кирьос

    Кирьос тем временем добрался до четвертьфинала на «Большом шлеме» впервые с 2015 года и второй раз на Уимблдоне.

    В понедельник у Ника тоже была пятисетовая битва — австралиец выиграл у Брэндона Накашимы.

    В течение всего матча у Кирьоса болело плечо, из-за чего на этот раз он был сконцентрирован только на игре, в отличие от встречи со Стефаносом Циципасом. В матче с греком Ник только и делал, что провоцировал соперника своим поведением. Накашиме в этом плане повезло гораздо больше.

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    Но при этом американец вряд ли ожидал, что Кирьос, несмотря на дискомфорт в плече, сможет настолько сильно провести решающий сет.

    Интересно, что Кирьос еще ни разу не проигрывал в пятисетовых матчах на Уимблдоне. После встречи с Накашимой баланс стал еще более внушительный — 6:0.

    Прогноз и ставка

    На Гарина в этом матче можно поставить за 4.20, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 1.26.

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    Несмотря на все успехи Гарина, все равно с трудом верится, что он остановит Кирьоса. На траве это очень сложно, в чем уже дважды этим летом убедился даже Циципас.

    Главное, чтобы у австралийца не болело плечо. В оптимальном состоянии он спокойно обыграет чилийца.

    Ставка — победа Кирьоса в трех сетах за 2.38.

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    Гарин — Кирьос: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гарин удивить Кирьоса?
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