Гарин
Гарин второй год подряд дошел на британского мэйджора до четвертого раунда. И это снова можно считать большим сюрпризом.
В первых раундах Кристиану достались не самые сложные соперники. Чилиец легко выиграл у шведа Элиаса Имера и француза Уго Гренье.
Но после этого Гарина ждала встреча с Дженсоном Бруксби, который во втором раунде остановил крепкого француза Бенжамена Бонзи.
И американец, по всей видимости, тоже был уверен, что у него не будет проблем в матче с грунтовиков.
Но ничего подобного, за исключением третьего сета, который завершился со счетом 6:1 в пользу Бруксби, остальные три партии Гарин провел заметно лучше соперника и одержал заслуженную победу.
Де Минаур
Де Минаур тем временем первый раз добрался на Уимблдоне до четвертого круга. До этого его лучшим результатом был третий раунд в 2018 году.
В субботу австралиец, как и ожидалось, спокойно выиграл у Лиама Броади. Британец, конечно, сопротивлялся, но почти сразу стало ясно, что ни о какой сенсации не может быть и речи.
Игра Де Минаура в трех предыдущих матчах оставила очень приятное впечатление.
Особенно это касается встречи с Джеком Дрейпером. В третьей и четвертой партиях британец раз за разом проигрывал очки после агрессивных атак австралийского теннисиста.
Прогноз и ставка
На Гарина в этом матче можно поставить за 5.45, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 1.18.
В прошлом месяце Алекс уверенно обыграл чилийца в Истбурне. И в предстоящем матче вряд ли что-то изменится. В отличие от Бруксби, Де Минаур с первых же геймов подтвердит статус фаворита.
Ставка — победа Де Минаура в трех сетах за 2.05.