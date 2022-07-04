Австралиец Алекс Де Минаур сыграет против чилийца Кристиана Гарина в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Гарин — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гарин

Гарин второй год подряд дошел на британского мэйджора до четвертого раунда. И это снова можно считать большим сюрпризом.

В первых раундах Кристиану достались не самые сложные соперники. Чилиец легко выиграл у шведа Элиаса Имера и француза Уго Гренье.

Но после этого Гарина ждала встреча с Дженсоном Бруксби, который во втором раунде остановил крепкого француза Бенжамена Бонзи.

И американец, по всей видимости, тоже был уверен, что у него не будет проблем в матче с грунтовиков.

Но ничего подобного, за исключением третьего сета, который завершился со счетом 6:1 в пользу Бруксби, остальные три партии Гарин провел заметно лучше соперника и одержал заслуженную победу.

Де Минаур

Де Минаур тем временем первый раз добрался на Уимблдоне до четвертого круга. До этого его лучшим результатом был третий раунд в 2018 году.

В субботу австралиец, как и ожидалось, спокойно выиграл у Лиама Броади. Британец, конечно, сопротивлялся, но почти сразу стало ясно, что ни о какой сенсации не может быть и речи.

Все прогнозы на Уимблдон

Игра Де Минаура в трех предыдущих матчах оставила очень приятное впечатление.

Особенно это касается встречи с Джеком Дрейпером. В третьей и четвертой партиях британец раз за разом проигрывал очки после агрессивных атак австралийского теннисиста.

Прогноз и ставка

На Гарина в этом матче можно поставить за 5.45, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 1.18.

В прошлом месяце Алекс уверенно обыграл чилийца в Истбурне. И в предстоящем матче вряд ли что-то изменится. В отличие от Бруксби, Де Минаур с первых же геймов подтвердит статус фаворита.

Ставка — победа Де Минаура в трех сетах за 2.05.