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    Сможет ли Де Минаур остановить Гарина?

    Гарин — Де Минаур. Прогноз (к. 2.05) и ставки на Уимблдон 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гарин — Де Минаур
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    Алекс Де Минаур
    Австралиец Алекс Де Минаур сыграет против чилийца Кристиана Гарина в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Гарин — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 04 Июля 2022 года
    Кристиан Гарин (Чили)
  • Уимблдон. Мужчины
    •  Кристиан Гарин (Чили) 13:00 Алекс де Минаур (Австралия) Алекс де Минаур (Австралия)
  • Уимблдон. Мужчины
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    Гарин

    Гарин второй год подряд дошел на британского мэйджора до четвертого раунда. И это снова можно считать большим сюрпризом.

    В первых раундах Кристиану достались не самые сложные соперники. Чилиец легко выиграл у шведа Элиаса Имера и француза Уго Гренье.

    Но после этого Гарина ждала встреча с Дженсоном Бруксби, который во втором раунде остановил крепкого француза Бенжамена Бонзи.

    И американец, по всей видимости, тоже был уверен, что у него не будет проблем в матче с грунтовиков.

    Но ничего подобного, за исключением третьего сета, который завершился со счетом 6:1 в пользу Бруксби, остальные три партии Гарин провел заметно лучше соперника и одержал заслуженную победу.

    Де Минаур

    Де Минаур тем временем первый раз добрался на Уимблдоне до четвертого круга. До этого его лучшим результатом был третий раунд в 2018 году.

    В субботу австралиец, как и ожидалось, спокойно выиграл у Лиама Броади. Британец, конечно, сопротивлялся, но почти сразу стало ясно, что ни о какой сенсации не может быть и речи.

    Все прогнозы на Уимблдон

    Игра Де Минаура в трех предыдущих матчах оставила очень приятное впечатление.

    Особенно это касается встречи с Джеком Дрейпером. В третьей и четвертой партиях британец раз за разом проигрывал очки после агрессивных атак австралийского теннисиста.

    Прогноз и ставка

    На Гарина в этом матче можно поставить за 5.45, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 1.18.

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    В прошлом месяце Алекс уверенно обыграл чилийца в Истбурне. И в предстоящем матче вряд ли что-то изменится. В отличие от Бруксби, Де Минаур с первых же геймов подтвердит статус фаворита.

    Ставка — победа Де Минаура в трех сетах за 2.05.

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    Гарин — Де Минаур: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Де Минаур остановить Гарина?
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