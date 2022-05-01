Американец Джон Изнер сыграет против серба Филипа Краиновича в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:00 мск. Краинович — Изнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Краинович

Краинович слабо начал грунтовую часть сезона. На «Мастерсе» в Монте-Карло серб в первом же матче проиграл соотечественнику Душану Лайовичу.

В Белграде Филип выиграл в стартовом раунде у Давида Гоффена, но после этого почти без сопротивления (особенно во втором сете) уступил бразильцу Тиаго Монтейро.

Год назад Краинович проиграл в первом круге мадридского «Мастерса» японцу Есихито Нисиоке.

Изнер

Изнер впервые в этом сезоне сыграл на грунте на турнире в Хьюстоне. Получилось очень даже неплохо — Джон сходу дошел до финала.

В решающем матче Изнер уступил еще одному американскому гиганту — Райли Опелке. Но зато перед этим ему удалось обыграть Стива Джонсона, Фрэнсиса Тиафо и Кристиана Гарина.

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Изнеру, если что, уже 37 лет, но он по-прежнему в порядке, причем на всех покрытиях.

Прогноз и ставка

На Краиновича в этом матче можно поставить за 2.40, победу Изнера букмекеры предлагают за 1.60.

Кто-то может подумать, что Изнер опасен только на харде, но это не так. Например, на «Мастерсе» в Мадриде Джон трижды добирался до четвертьфинала, в том числе в прошлом году, когда ему удалось выиграть даже у россиянина Андрея Рублева.

В общем, американец, скорее всего, выйдет в следующий раунд. Краинович совсем не впечатляет в этом сезоне.

Ставка — победа Изнера в двух сетах за 2.40.

К слову, в прошлом году Изнер обыграл Краиновича на «Ролан Гаррос», при этом не отдав ни одной партии.