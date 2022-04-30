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    Ван де Зандшульп возьмет реванш у Кецмановича?

    Кецманович — ван де Зандшульп. Прогноз (к. 1.86) и ставки на турнир в Мюнхене 30 апреля 2020 года

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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в полуфинале турнира в Мюнхене. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 14:30 мск. Кецманович — ван де Зандшульп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 30 Апреля 2022 года

    Кецманович

    Кецманович в пятницу, как и ожидалось, выиграл у Николоза Басилашвили. В первом сете серб дважды проигрывал с брейком, но все равно смог завершить партию в свою пользу.

    А во втором сете Миомир отдал грузинскому теннисисту лишь два гейма. В общем, абсолютно закономерная победа.

    На этой неделе Кецманович пока не проиграл ни одного сета. Перед этим он одержал победы над немцами Максом Ребергом и Даниэлем Альтмайером.

    Кецманович на шести турнирах кряду смог дойти до четвертьфинала.

    Ван де Зандшульп

    Ван де Зандшульп в четвертьфинале одержал победу над Каспером Рудом. Эта игра еще раз подтвердила, что норвежец находится не в лучшей форме.

    И Ботик идеально воспользовался ошибками соперника. Если в первом сете была борьба, то во втором Руд взял лишь один гейм.

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    Ван де Зандшульп третий раз в карьере выиграл у соперника топ-10.

    Прогноз и ставка

    На Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.59, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 2.49.

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    В середине марта Миомир выиграл у Ботика на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда сербу хватило для победы двух сетов, но это была супер напряженная игра.

    Таким, скорее всего, будет и предстоящий матч. На исход здесь точно не надо ставить.

    Ставка — общий тотал геймов больше 22,0 за 1.86.

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    Кецманович — ван де Зандшульп: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на теннис. Ван де Зандшульп возьмет реванш у Кецмановича?
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