Серб Миомир Кецманович сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в полуфинале турнира в Мюнхене. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 14:30 мск. Кецманович — ван де Зандшульп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кецманович

Кецманович в пятницу, как и ожидалось, выиграл у Николоза Басилашвили. В первом сете серб дважды проигрывал с брейком, но все равно смог завершить партию в свою пользу.

А во втором сете Миомир отдал грузинскому теннисисту лишь два гейма. В общем, абсолютно закономерная победа.

На этой неделе Кецманович пока не проиграл ни одного сета. Перед этим он одержал победы над немцами Максом Ребергом и Даниэлем Альтмайером.

Кецманович на шести турнирах кряду смог дойти до четвертьфинала.

Ван де Зандшульп

Ван де Зандшульп в четвертьфинале одержал победу над Каспером Рудом. Эта игра еще раз подтвердила, что норвежец находится не в лучшей форме.

И Ботик идеально воспользовался ошибками соперника. Если в первом сете была борьба, то во втором Руд взял лишь один гейм.

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Ван де Зандшульп третий раз в карьере выиграл у соперника топ-10.

Прогноз и ставка

На Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.59, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 2.49.

В середине марта Миомир выиграл у Ботика на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда сербу хватило для победы двух сетов, но это была супер напряженная игра.

Таким, скорее всего, будет и предстоящий матч. На исход здесь точно не надо ставить.

Ставка — общий тотал геймов больше 22,0 за 1.86.