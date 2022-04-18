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    Сможет ли Гоффен обыграть Краиновича?

    Гоффен — Краинович. Прогноз (к. 2.43) и ставки на турнир в Белграде 18 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гоффен — Краинович
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    Давид Гоффен
    Бельгиец Давид Гоффен сыграет против серба Филипа Краиновича в первом круге турнира в Белграде. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 13:00 мск. Гоффен — Краинович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гоффен

    Гоффен очень успешно начал грунтовую часть сезона. В начале апреля бельгиец выиграл турнир в Марракеше. Интересно, что это был его первый финал на грунте с 2015 года.

    В решающем матче Давид одержал волевую победу над словаком Алексом Молчаном. А перед этим он остановил опытных грунтовиков Пабло Андухара, Роберто Карбальеса-Баэну и Федерико Корию.

    В Монте-Карло Гоффен выиграл у чеха Иржи Лехечки и британца Дэна Эванс, после чего уступил будущему финалисту турнира Алехандро Давидовичу-Фокине.

    Судя по всему, Гоффену наконец-то удалось полностью восстановиться после неприятной травмы колена, из-за которой он толком не мог играть полтора года.

    Краинович

    Краиновичу тем временем пока нечем похвастаться. В своем единственном матче на грунте в этом сезоне серб проиграл Душану Лайовичу в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

    Главным успехом Филипа остается выход в полуфинал на турнире в Монпелье. Но в контексте предстоящей игры с Гоффеном это вряд ли имеет большое значение.

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    В прошлом году Краинович дошел в Белграде до четвертьфинала, где его остановил итальянец Маттео Берреттини.

    Прогноз и ставка

    На Гоффена в этом матче можно поставить за 1.66, победу Краиновича букмекеры предлагают за 2.26.

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    Краинович, безусловно, максимально мотивирован, все-таки это домашний турнир для него. Но проблема в том, что серб в последнее время играл откровенно так себе. С таким теннисом обыграть бельгийца будет непросто.

    Ставка — победа Гоффена в двух сетах за 2.43.

    В прошлом году Гоффен выиграл у Краиновича на турнире в Дохе. Тогда Давиду хватило двух партий.

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    Гоффен — Краинович: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 18.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гоффен обыграть Краиновича?
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