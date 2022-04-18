Гоффен
Гоффен очень успешно начал грунтовую часть сезона. В начале апреля бельгиец выиграл турнир в Марракеше. Интересно, что это был его первый финал на грунте с 2015 года.
В решающем матче Давид одержал волевую победу над словаком Алексом Молчаном. А перед этим он остановил опытных грунтовиков Пабло Андухара, Роберто Карбальеса-Баэну и Федерико Корию.
В Монте-Карло Гоффен выиграл у чеха Иржи Лехечки и британца Дэна Эванс, после чего уступил будущему финалисту турнира Алехандро Давидовичу-Фокине.
Судя по всему, Гоффену наконец-то удалось полностью восстановиться после неприятной травмы колена, из-за которой он толком не мог играть полтора года.
Краинович
Краиновичу тем временем пока нечем похвастаться. В своем единственном матче на грунте в этом сезоне серб проиграл Душану Лайовичу в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Главным успехом Филипа остается выход в полуфинал на турнире в Монпелье. Но в контексте предстоящей игры с Гоффеном это вряд ли имеет большое значение.
В прошлом году Краинович дошел в Белграде до четвертьфинала, где его остановил итальянец Маттео Берреттини.
Прогноз и ставка
На Гоффена в этом матче можно поставить за 1.66, победу Краиновича букмекеры предлагают за 2.26.
Краинович, безусловно, максимально мотивирован, все-таки это домашний турнир для него. Но проблема в том, что серб в последнее время играл откровенно так себе. С таким теннисом обыграть бельгийца будет непросто.
Ставка — победа Гоффена в двух сетах за 2.43.
В прошлом году Гоффен выиграл у Краиновича на турнире в Дохе. Тогда Давиду хватило двух партий.