Бельгиец Давид Гоффен сыграет против серба Филипа Краиновича в первом круге турнира в Белграде. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 13:00 мск. Гоффен — Краинович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гоффен

Гоффен очень успешно начал грунтовую часть сезона. В начале апреля бельгиец выиграл турнир в Марракеше. Интересно, что это был его первый финал на грунте с 2015 года.

В решающем матче Давид одержал волевую победу над словаком Алексом Молчаном. А перед этим он остановил опытных грунтовиков Пабло Андухара, Роберто Карбальеса-Баэну и Федерико Корию.

В Монте-Карло Гоффен выиграл у чеха Иржи Лехечки и британца Дэна Эванс, после чего уступил будущему финалисту турнира Алехандро Давидовичу-Фокине.

Судя по всему, Гоффену наконец-то удалось полностью восстановиться после неприятной травмы колена, из-за которой он толком не мог играть полтора года.

Краинович

Краиновичу тем временем пока нечем похвастаться. В своем единственном матче на грунте в этом сезоне серб проиграл Душану Лайовичу в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Главным успехом Филипа остается выход в полуфинал на турнире в Монпелье. Но в контексте предстоящей игры с Гоффеном это вряд ли имеет большое значение.

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В прошлом году Краинович дошел в Белграде до четвертьфинала, где его остановил итальянец Маттео Берреттини.

Прогноз и ставка

На Гоффена в этом матче можно поставить за 1.66, победу Краиновича букмекеры предлагают за 2.26.

Краинович, безусловно, максимально мотивирован, все-таки это домашний турнир для него. Но проблема в том, что серб в последнее время играл откровенно так себе. С таким теннисом обыграть бельгийца будет непросто.

Ставка — победа Гоффена в двух сетах за 2.43.

В прошлом году Гоффен выиграл у Краиновича на турнире в Дохе. Тогда Давиду хватило двух партий.