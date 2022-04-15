Итальянец Янник Синнер сыграет против немца Александра Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 15:00 мск. Синнер — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер в третьем круге одержал волевую победу над Андреем Рублевым. Россиянин взял первый сет, но после этого итальянец стал играть заметно лучше.

Вторую партию Янник выиграл со счетом 6:1, а решающую — 6:3. Соперник, конечно, тоже помогал своими ошибками, но в целом Синнер играл заметно лучше.

Что-то подобное было и в матче первого круга против Борны Чорича. Здесь Синнеру тоже понадобилось три сета.

Во втором круге Синнер выиграл у финна Эмиля Руусувуори.

Зверев

Зверев тем временем дошел в Монте-Карло до четвертьфинала впервые с 2018 года.

В стартовом матче немецкий теннисист выиграл у Федерико Дельбониса. В первом сете аргентинец почти не сопротивлялся, тогда как во втором ему удалось сделать два брейка, но Звереву удалось отыграться.

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В четверг соперником Александра стал Пабло Каррено-Буста. И в этом матче он ошибался заметно меньше, в противном случае пройти испанца было бы проблематично.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 3.00, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.50.

В единственном до этого матче на грунте между этими теннисистами победу одержал Синнер. Причем итальянец, которому на тот момент было 19 лет, обыграл Зверева на «Ролан Гаррос».

И Яннику вполне по силам снова остановить немца. Но ставку лучше сделать на то, что Синнер выиграет хотя бы один сет за 1.76.