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    Синнер остановит Зверева?

    Синнер — Зверев. Прогноз (к. 1.76) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 15 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Зверев
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против немца Александра Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 15:00 мск. Синнер — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 15 Апреля 2022 года
    Янник Синнер (Италия)
  • Монте-Карло. Мужчины
    •  Янник Синнер (Италия) 15:00 Александр Зверев (Германия) Александр Зверев (Германия)
  • Монте-Карло. Мужчины
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    Синнер

    Синнер в третьем круге одержал волевую победу над Андреем Рублевым. Россиянин взял первый сет, но после этого итальянец стал играть заметно лучше.

    Вторую партию Янник выиграл со счетом 6:1, а решающую — 6:3. Соперник, конечно, тоже помогал своими ошибками, но в целом Синнер играл заметно лучше.

    Что-то подобное было и в матче первого круга против Борны Чорича. Здесь Синнеру тоже понадобилось три сета.

    Во втором круге Синнер выиграл у финна Эмиля Руусувуори.

    Зверев

    Зверев тем временем дошел в Монте-Карло до четвертьфинала впервые с 2018 года.

    В стартовом матче немецкий теннисист выиграл у Федерико Дельбониса. В первом сете аргентинец почти не сопротивлялся, тогда как во втором ему удалось сделать два брейка, но Звереву удалось отыграться.

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    В четверг соперником Александра стал Пабло Каррено-Буста. И в этом матче он ошибался заметно меньше, в противном случае пройти испанца было бы проблематично.

    Прогноз и ставка

    На Синнера в этом матче можно поставить за 3.00, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.50.

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    В единственном до этого матче на грунте между этими теннисистами победу одержал Синнер. Причем итальянец, которому на тот момент было 19 лет, обыграл Зверева на «Ролан Гаррос».

    И Яннику вполне по силам снова остановить немца. Но ставку лучше сделать на то, что Синнер выиграет хотя бы один сет за 1.76.

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    Синнер — Зверев: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 15.04.2022. Прогнозы на теннис. Синнер остановит Зверева?
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