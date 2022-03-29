Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Дженсона Бруксби в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 20:30 мск. Медведев — Бруксби: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Медведев без особых усилий прошел два предыдущих раунда. Более того, они, по сути, стали для него всего лишь разминкой перед ключевыми матчами.

Даниил начал турнир с уверенной победы над Энди Марреем. Во втором сете британец взял лишь два гейма.

В следующем матче Медведев выиграл у испанца Педро Мартинеса. До разгрома не дошло, но россиянин полностью контролировал ситуацию на корте. В общем, тот случай, когда можно сказать, что это была победа на классе.

Бруксби

Бруксби в начале турнира отметился отметился далеко не самой адекватной выходной. В матче против Федерико Кории американец после неудачно розыгрыша швырнул ракетку, которая попала в болбоя. Дженсон отделался штрафом, хотя его вполне могли дисквалифицировать. Александра Зверева за подобное поведение сняли с турнира в Акапулько.

Теперь Бруксби старается контролировать себя на корте, и это, к слову, одна из причин, почему он уже в четвертом круге.

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Во втором матче 21-летний теннисист разгромил Николоза Басилашвили, а в следующем раунде одержал победу над Роберто Баутистой-Агутом. Надо признать, Бруксби играет как минимум на уровне топ-20, хотя в рейтинге он пока лишь 39-й.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Бруксби букмекеры предлагают за 5.60.

Сразу надо сказать, что коэффициент на Медведева занижен, причем существенно. Бруксби очень опасный соперник, несмотря на свой возраст.

Россиянина ждет тяжелейший матч, и далеко не факт, что ему удастся победить в пределах двух сетов.

Ставка — Бруксби выиграет хотя бы один сет за 2.47.