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    У Медведева будут проблемы в матче с Бруксби?

    Медведев — Бруксби. Прогноз (к. 2.47) и ставки на «Мастерс» в Майами 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Бруксби
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Дженсона Бруксби в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 20:30 мск. Медведев — Бруксби: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев без особых усилий прошел два предыдущих раунда. Более того, они, по сути, стали для него всего лишь разминкой перед ключевыми матчами.

    Даниил начал турнир с уверенной победы над Энди Марреем. Во втором сете британец взял лишь два гейма.

    В следующем матче Медведев выиграл у испанца Педро Мартинеса. До разгрома не дошло, но россиянин полностью контролировал ситуацию на корте. В общем, тот случай, когда можно сказать, что это была победа на классе.

    Бруксби

    Бруксби в начале турнира отметился отметился далеко не самой адекватной выходной. В матче против Федерико Кории американец после неудачно розыгрыша швырнул ракетку, которая попала в болбоя. Дженсон отделался штрафом, хотя его вполне могли дисквалифицировать. Александра Зверева за подобное поведение сняли с турнира в Акапулько.

    Теперь Бруксби старается контролировать себя на корте, и это, к слову, одна из причин, почему он уже в четвертом круге.

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    Во втором матче 21-летний теннисист разгромил Николоза Басилашвили, а в следующем раунде одержал победу над Роберто Баутистой-Агутом. Надо признать, Бруксби играет как минимум на уровне топ-20, хотя в рейтинге он пока лишь 39-й.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Бруксби букмекеры предлагают за 5.60.

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    Сразу надо сказать, что коэффициент на Медведева занижен, причем существенно. Бруксби очень опасный соперник, несмотря на свой возраст.

    Россиянина ждет тяжелейший матч, и далеко не факт, что ему удастся победить в пределах двух сетов.

    Ставка — Бруксби выиграет хотя бы один сет за 2.47.

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    Медведев — Бруксби: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на теннис. У Медведева будут проблемы в матче с Бруксби?
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