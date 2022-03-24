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    Александрова удивит Азаренко?

    Александрова — Азаренко. Прогноз (к. 1.95) и ставки на турнир в Майами 24 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Азаренко
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против белоруски Виктории Азаренко во втором круге турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Александрова — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александрова

    Александрова начала турнир с победы над Ясмин Паолини. Вопреки опасениям, матч получился легким.

    Екатерина наконец-то показала уверенный теннис, по сути не оставив сопернице ни единого шанса. Итальянка взяла всего лишь три гейма.

    В прошлом году Александрова дошла в Майами до третьего раунда.

    Азаренко

    Азаренко попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Белорусская теннисистка не очень удачно провела недавние турниры. В Индиан-Уэллсе экс-первая ракетка мира проиграла во втором круге Елене Рыбакиной.

    В Дохе после Азаренко снялась перед вторым кругом из-за проблем со здоровьем.

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    Но главным разочарованием стало поражение от Вероники Кудерметовой в Дубае уже в первом круге.

    Азаренко трижды выигрывала турнир в Майами.

    Прогноз и ставка

    На Александрову в этом матче можно поставить за 3.20, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.37.

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    В прошлом году Екатерина проиграла белоруске в Мадриде. Первые два сета прошли в упорной борьбе, а в решающем россиянка уступила со счетом 1:6.

    В общем, многое, конечно, будет зависеть от настроя и состояния Азаренко. Если она сыграет на своем уровне, Александровой будет очень сложно.

    Ставка — победа Азаренко в двух сетах за 1.95.

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    Александрова — Азаренко: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на теннис. Александрова удивит Азаренко?
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