Александрова
Александрова начала турнир с победы над Ясмин Паолини. Вопреки опасениям, матч получился легким.
Екатерина наконец-то показала уверенный теннис, по сути не оставив сопернице ни единого шанса. Итальянка взяла всего лишь три гейма.
В прошлом году Александрова дошла в Майами до третьего раунда.
Азаренко
Азаренко попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Белорусская теннисистка не очень удачно провела недавние турниры. В Индиан-Уэллсе экс-первая ракетка мира проиграла во втором круге Елене Рыбакиной.
В Дохе после Азаренко снялась перед вторым кругом из-за проблем со здоровьем.
Но главным разочарованием стало поражение от Вероники Кудерметовой в Дубае уже в первом круге.
Азаренко трижды выигрывала турнир в Майами.
Прогноз и ставка
На Александрову в этом матче можно поставить за 3.20, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.37.
В прошлом году Екатерина проиграла белоруске в Мадриде. Первые два сета прошли в упорной борьбе, а в решающем россиянка уступила со счетом 1:6.
В общем, многое, конечно, будет зависеть от настроя и состояния Азаренко. Если она сыграет на своем уровне, Александровой будет очень сложно.
Ставка — победа Азаренко в двух сетах за 1.95.