Россиянка Екатерина Александрова сыграет против белоруски Виктории Азаренко во втором круге турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Александрова — Азаренко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Александрова начала турнир с победы над Ясмин Паолини. Вопреки опасениям, матч получился легким.

Екатерина наконец-то показала уверенный теннис, по сути не оставив сопернице ни единого шанса. Итальянка взяла всего лишь три гейма.

В прошлом году Александрова дошла в Майами до третьего раунда.

Азаренко

Азаренко попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Белорусская теннисистка не очень удачно провела недавние турниры. В Индиан-Уэллсе экс-первая ракетка мира проиграла во втором круге Елене Рыбакиной.

В Дохе после Азаренко снялась перед вторым кругом из-за проблем со здоровьем.

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Но главным разочарованием стало поражение от Вероники Кудерметовой в Дубае уже в первом круге.

Азаренко трижды выигрывала турнир в Майами.

Прогноз и ставка

На Александрову в этом матче можно поставить за 3.20, победу Азаренко букмекеры предлагают за 1.37.

В прошлом году Екатерина проиграла белоруске в Мадриде. Первые два сета прошли в упорной борьбе, а в решающем россиянка уступила со счетом 1:6.

В общем, многое, конечно, будет зависеть от настроя и состояния Азаренко. Если она сыграет на своем уровне, Александровой будет очень сложно.

Ставка — победа Азаренко в двух сетах за 1.95.