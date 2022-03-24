Соснович
Соснович начала турнир с победы над китаянкой Ван Синьюй. Белоруска выиграла в двух сетах, но надо признать, что матч получился сложным.
В Индиан-Уэллсе Александра тоже прошла первый раунд, но после этого уступила Петре Квитовой.
Пока что главным достижением Соснович в текущем сезоне остается выход в финал турнира в Мельбурне в начале января. В решающем матче 28-летняя теннисистка уступила Аманде Анисимовой.
Кроме того, Соснович неплохо провела турнир в Санкт-Петербурге, где дошла до четвертьфинала.
Касаткина
Касаткина в начале февраля пропустила из-за коронавируса турнир в Санкт-Петербурге, после чего разгромно проиграла Иге Швентек в стартовом матче в Дубае.
В Дохе Дарья выступила гораздо лучше. Россиянка прошла два раунда, но дальше ее ждала новая встреча со Швентек. Польская теннисистка снова разгромила Касаткину.
На турнире в Индиан-Уэллсе Касаткина остановилась после третьего раунда, уступив Анжелике Кербер. Немка отдала российской теннисистке лишь три гейма.
Прогноз и ставка
На Соснович в этом матче можно поставить за 1.66, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.28.
Судя по всему, Касаткина пока так и не восстановилась полностью от последствий коронавируса. Разгромные поражения от Швентек и Кербер указывают на то, что она далека от идеальной формы.
Соснович же в последнее время демонстрирует очень неплохой теннис. К тому же, ранее она уже побеждала Касаткину.
Ставка — победа Соснович + общий тотал геймов больше 18,5 за 2.43.