Россиянка Дарья Касаткина сыграет против белоруски Александры Соснович во втором круге турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:30 мск. Соснович — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соснович

Соснович начала турнир с победы над китаянкой Ван Синьюй. Белоруска выиграла в двух сетах, но надо признать, что матч получился сложным.

В Индиан-Уэллсе Александра тоже прошла первый раунд, но после этого уступила Петре Квитовой.

Пока что главным достижением Соснович в текущем сезоне остается выход в финал турнира в Мельбурне в начале января. В решающем матче 28-летняя теннисистка уступила Аманде Анисимовой.

Кроме того, Соснович неплохо провела турнир в Санкт-Петербурге, где дошла до четвертьфинала.

Касаткина

Касаткина в начале февраля пропустила из-за коронавируса турнир в Санкт-Петербурге, после чего разгромно проиграла Иге Швентек в стартовом матче в Дубае.

В Дохе Дарья выступила гораздо лучше. Россиянка прошла два раунда, но дальше ее ждала новая встреча со Швентек. Польская теннисистка снова разгромила Касаткину.

Все прогнозы на теннис

На турнире в Индиан-Уэллсе Касаткина остановилась после третьего раунда, уступив Анжелике Кербер. Немка отдала российской теннисистке лишь три гейма.

Прогноз и ставка

На Соснович в этом матче можно поставить за 1.66, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.28.

Судя по всему, Касаткина пока так и не восстановилась полностью от последствий коронавируса. Разгромные поражения от Швентек и Кербер указывают на то, что она далека от идеальной формы.

Соснович же в последнее время демонстрирует очень неплохой теннис. К тому же, ранее она уже побеждала Касаткину.

Ставка — победа Соснович + общий тотал геймов больше 18,5 за 2.43.