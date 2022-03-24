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    Сможет ли Касаткина выиграть у Соснович?

    Соснович — Касаткина. Прогноз (к. 2.43) и ставки на турнир в Майами 24 марта

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    Прогноз и ставки на Соснович — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против белоруски Александры Соснович во втором круге турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:30 мск. Соснович — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 24 Марта 2022 года

    Соснович

    Соснович начала турнир с победы над китаянкой Ван Синьюй. Белоруска выиграла в двух сетах, но надо признать, что матч получился сложным.

    В Индиан-Уэллсе Александра тоже прошла первый раунд, но после этого уступила Петре Квитовой.

    Пока что главным достижением Соснович в текущем сезоне остается выход в финал турнира в Мельбурне в начале января. В решающем матче 28-летняя теннисистка уступила Аманде Анисимовой.

    Кроме того, Соснович неплохо провела турнир в Санкт-Петербурге, где дошла до четвертьфинала.

    Касаткина

    Касаткина в начале февраля пропустила из-за коронавируса турнир в Санкт-Петербурге, после чего разгромно проиграла Иге Швентек в стартовом матче в Дубае.

    В Дохе Дарья выступила гораздо лучше. Россиянка прошла два раунда, но дальше ее ждала новая встреча со Швентек. Польская теннисистка снова разгромила Касаткину.

    Все прогнозы на теннис

    На турнире в Индиан-Уэллсе Касаткина остановилась после третьего раунда, уступив Анжелике Кербер. Немка отдала российской теннисистке лишь три гейма.

    Прогноз и ставка

    На Соснович в этом матче можно поставить за 1.66, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.28.

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    Судя по всему, Касаткина пока так и не восстановилась полностью от последствий коронавируса. Разгромные поражения от Швентек и Кербер указывают на то, что она далека от идеальной формы.

    Соснович же в последнее время демонстрирует очень неплохой теннис. К тому же, ранее она уже побеждала Касаткину.

    Ставка — победа Соснович + общий тотал геймов больше 18,5 за 2.43.

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    Соснович — Касаткина: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Касаткина выиграть у Соснович?
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