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    Касаткина снова проиграет Швентек с разгромным счетом?

    Касаткина — Швентек. Прогноз (к. 2.07) и ставки на турнир в Дохе 23 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Швентек
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против польской тенниистки Иги Швентек в третьем круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 23 февраля, начало — в 18:30 мск. Касаткина — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Касаткина

    Касаткина во втором раунде играла с Жаклин Кристиан. И надо сказать, что ей очень повезло.

    Дело в том, что Дарья провалила первую партию, взяла лишь два гейма. И все указывало на то, что совершить камбэк будет непросто.

    Но во втором сете Кристиан получила серьезную травму колена, из-за которой не смогла самостоятельно покинуть корт.

    В общем, действительно немного повезло, играла Касаткина так себе.

    Швентек

    Швентек тем временем попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга.

    В первом матче Ига одержала победу над Викторией Голубич. Как ни странно, польской теннисистке пришлось понервничать. Швейцарка неожиданно выиграла второй сет, но в решающем борьбы практически не было.

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    На прошлой неделе Швентек неудачно выступила в Дубае. Во втором круге она уступила Алене Остапенко.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 4.10, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.27.

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    В Дубае Дарья, как известно, с треском проиграла польской теннисистке, взяв лишь три гейма. Но надо не забывать, что это был ее первый матч после ковида.

    На Australian Open Касаткина достойно провела матч против Швентек, несмотря на поражение.

    Скорее всего, в предстоящем матче будет борьба. Россиянка способна остановить соперницу, если будет надежно играть на своей подаче.

    Ставка — Касаткина выиграет хотя бы один сет за 2.07.

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    Касаткина — Швентек: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Прогнозы на теннис. Касаткина снова проиграет Швентек с разгромным счетом?
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