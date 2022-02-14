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    Сможет ли Хачанов выиграть у Макдональда?

    Хачанов — Макдональд. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Дохе 14 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Макдональд
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 14 февраля, начало — в 18:00 мск. Хачанов — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Хачанов на минувшей неделе не очень удачно провел турнир в Роттердаме. Проблемы начались уже в первом круге, Карен с трудом прошел Алексея Попырина. В третьем сете теннисист из Австралии не смог реализовать матчбол.

    А во втором раунде Хачанов проиграл Кэмерону Норри. Еще один очень напряженный матч, но в самые важные моменты лучше, как обычно, был соперник.

    Это были первые матчи Хачанова после Открытого чемпионата Австралии, где он дошел до третьего круга.

    А лучшим для Карена пока что остается выступление на турнире в Аделаиде в самом начале января. Там он дошел до финала, в котором уступил Гаэлю Монфису.

    Макдональд

    Макдональд после Australian Open успел выступить уже на двух турнирах. В обоих случаях ему удалось пройти один раунд.

    В Монпелье американский теннисист после победы над Ильей Ивашко уступил Александру Звереву. Но стоит отметить, что в матче с немцем Маккензи очень мощно провел второй сет, несмотря на то, что проиграл на тай-брейке.

    Все прогнозы на теннис

    В Роттердаме Макдональд начал с уверенной победы над Николозом Басилашвили. Дальще было поражение от Алекса Де Минаура, но, опять-таки, борьба шла до последнего.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Макдональда букмекеры предлагают за 2.76.

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    В прошлом году Карен дважды обыгрывал американца. Сначала в Марселе, а потом на Уимблдоне. И в первом, и во втором случае это было непросто.

    И в ближайшем матче Макдональд, скорее всего, снова заставит Хачанова нервничать.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.25.

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    Хачанов — Макдональд: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 14.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов выиграть у Макдональда?
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