Гоффен
Гоффен почти не играл в прошлом году из-за стрессового перелома колена. После «Мастерса» в Монте-Карло бельгиец периодически пробовал вернуться на корт, но в итоге решил сделать паузу.
В этом сезоне Гоффен успел сыграть уже на четырех турнирах. В Сиднее ему удалось пройти два раунда, после чего был матч с Энди Марреем, по ходу которого Давид снялся из-за дискомфорта в колене.
На Открытом чемпионате Австралии Гоффен сразу же уступил Дэну Эвансу. Против соперников из топ-30 ему сейчас очень тяжело.
На прошлой неделе Гоффен выступил в Монпелье. В первом круге бывшая седьмая ракетка мира прошел Бенжамена Бонзи, но уже в следующей игре почти без шансов уступил Адриану Маннарино.
Де Минаур
Де Минаур в начале января провел несколько матчей на Кубке ATP. В одном из них австралийцу удалось выиграть у Маттео Берреттини.
На Australian Open Алекс уверенно прошел первые три раунда, обыграв Лоренцо Музетти, Камила Майхшака и Пабло Андухара.
Дальше была встреча с Янником Синнером. Вопреки ожиданиям, австралийский теннисист не взял ни одной партии.
Прогноз и ставка
На Гоффена в этом матче можно поставить за 2.80, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 1.46.
Гоффен проигрывал Де Минауру в 2019 году в матче Кубка Дэвиса. При этом один сет завершился со счетом 6:0.
Ну а сейчас тем более очень сомнительно, что бельгиец сможет обыграть австралийца.
Ставка — победа Де Минаура в двух сетах за 2.13.