Бельгиец Давид Гоффен сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в первом круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 16:30 мск. Гоффен — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гоффен

Гоффен почти не играл в прошлом году из-за стрессового перелома колена. После «Мастерса» в Монте-Карло бельгиец периодически пробовал вернуться на корт, но в итоге решил сделать паузу.

В этом сезоне Гоффен успел сыграть уже на четырех турнирах. В Сиднее ему удалось пройти два раунда, после чего был матч с Энди Марреем, по ходу которого Давид снялся из-за дискомфорта в колене.

На Открытом чемпионате Австралии Гоффен сразу же уступил Дэну Эвансу. Против соперников из топ-30 ему сейчас очень тяжело.

На прошлой неделе Гоффен выступил в Монпелье. В первом круге бывшая седьмая ракетка мира прошел Бенжамена Бонзи, но уже в следующей игре почти без шансов уступил Адриану Маннарино.

Де Минаур

Де Минаур в начале января провел несколько матчей на Кубке ATP. В одном из них австралийцу удалось выиграть у Маттео Берреттини.

На Australian Open Алекс уверенно прошел первые три раунда, обыграв Лоренцо Музетти, Камила Майхшака и Пабло Андухара.

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Дальше была встреча с Янником Синнером. Вопреки ожиданиям, австралийский теннисист не взял ни одной партии.

Прогноз и ставка

На Гоффена в этом матче можно поставить за 2.80, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 1.46.

Гоффен проигрывал Де Минауру в 2019 году в матче Кубка Дэвиса. При этом один сет завершился со счетом 6:0.

Ну а сейчас тем более очень сомнительно, что бельгиец сможет обыграть австралийца.

Ставка — победа Де Минаура в двух сетах за 2.13.