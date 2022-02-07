Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» проявил характер«Милан» нашел клад, не двигая земли, и закрутил интригу за скудетто Йоханнес КлебоБольшунов против Клебо. Анонс событий на Олимпиаде-2022 6 февраля МатеузиньоНа перспективу. 11 скрытых вундеркиндов Football Manager 2022
  • 20:10
    • «Барселона» обыграла «Атлетико», у Дани Алвеса — гол, ассист и удаление
  • 16:03
    • Смирнова выиграла бронзу в могуле на Олимпиаде-2022
  • 11:20
    • Большунов — олимпийский чемпион в скиатлоне на Играх в Пекине
  • 19:30
    • «Байер» разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче с двумя автоголами
  • 19:00
    • «Наполи» на выезде всухую победил «Венецию»
  • 18:11
    • «Валенсия» и «Реал Сосьедад» разошлись нулевой ничьей
  • 17:12
    • Людвиг стал олимпийским чемпионом в одиночных санях
    Все новости спорта

    Сможет ли Гоффен взять хотя бы сет в матче с Де Минауром?

    Гоффен — Де Минаур. Прогноз (к. 2.13) и ставки на турнир в Роттердаме 7 февраля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Давид Гоффен
    Прогноз и ставки на Гоффен — Де Минаур
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Гоффен
    Бельгиец Давид Гоффен сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в первом круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 16:30 мск. Гоффен — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гоффен

    Гоффен почти не играл в прошлом году из-за стрессового перелома колена. После «Мастерса» в Монте-Карло бельгиец периодически пробовал вернуться на корт, но в итоге решил сделать паузу.

    В этом сезоне Гоффен успел сыграть уже на четырех турнирах. В Сиднее ему удалось пройти два раунда, после чего был матч с Энди Марреем, по ходу которого Давид снялся из-за дискомфорта в колене.

    На Открытом чемпионате Австралии Гоффен сразу же уступил Дэну Эвансу. Против соперников из топ-30 ему сейчас очень тяжело.

    На прошлой неделе Гоффен выступил в Монпелье. В первом круге бывшая седьмая ракетка мира прошел Бенжамена Бонзи, но уже в следующей игре почти без шансов уступил Адриану Маннарино.

    Де Минаур

    Де Минаур в начале января провел несколько матчей на Кубке ATP. В одном из них австралийцу удалось выиграть у Маттео Берреттини.

    На Australian Open Алекс уверенно прошел первые три раунда, обыграв Лоренцо Музетти, Камила Майхшака и Пабло Андухара.

    Все прогнозы на теннис

    Дальше была встреча с Янником Синнером. Вопреки ожиданиям, австралийский теннисист не взял ни одной партии.

    Прогноз и ставка

    На Гоффена в этом матче можно поставить за 2.80, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 1.46.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Гоффен проигрывал Де Минауру в 2019 году в матче Кубка Дэвиса. При этом один сет завершился со счетом 6:0.

    Ну а сейчас тем более очень сомнительно, что бельгиец сможет обыграть австралийца.

    Ставка — победа Де Минаура в двух сетах за 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Удинезе — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Бетис — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арука — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Борнмут — Борхэм Вуд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сенегал — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ювентус — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  7.06
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тенерифе — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Спортинг — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Клипперс — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Россия — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гоффен — Де Минаур: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 07.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гоффен взять хотя бы сет в матче с Де Минауром?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры