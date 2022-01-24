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    Кресси неприятно удивит Медведева?

    Кресси — Медведев. Прогноз (к. 2.00) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 24 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кресси — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Максима Кресси в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 06:00 мск. Кресси — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 24 Января 2022 года
    Maxime Cressy
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    •  Maxime Cressy 06:00 Даниил Медведев (Россия) Даниил Медведев (Россия)
  • Australian Open. Мужчины
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    Кресси

    Кресси впервые сыграет в четвертом круге на австралийском мэйджоре. При этом удачное выступление американца нельзя назвать случайностью.

    В первой половине января Максим дошел до финала в Мельбурне, где уступил Рафаэлю Надалю. В первой партии у него был сетбол на тай-брейке, который испанец все-таки отыграл, но этот матч был не самым простым для него.

    В первом раунде Australian Open Кресси одержал победу над Джоном Изнером. В этом матче, который растянулся на пять сетов, 24-летний теннисист допустил 20 двойных ошибок, но все равно не проиграл ни одного гейма на своей подаче.

    Дальше были победы над чехом Томашем Махачем и австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

    Медведев

    Медведев прошел первые раунды так, как это и должен делать главный фаворит. А теперь, после неожиданного поражения Александра Зверева от Дениса Шаповалова, Даниила точно можно назвать главным претендентом на титул.

    В третьем раунде Медведев спокойно выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа. По сути, соперник показал классную агрессивную игру только в начале первого сета, после чего ситуация на корте была полностью под контролем российского теннисиста.

    Все прогнозы на Australian Open

    Единственный пока что сет Медведев проиграл во втором круге в матче с Ником Кирьосом. Но даже здесь у него было безоговорочное превосходство.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, как обычно, не сомневаются в уверенной победе Медведева. На Кресси можно поставить за 15.50.

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    У Кресси, который недавно заявил, что скоро будет бороться за первое место в рейтинге, есть мощная подача, он любит выходить к сетке, и все это говорит о том, что на приеме Медведеву будет сложно. Но только в том случае, если у американца не будет проблем на первой подаче, в противном случае Даниил справится с ним за пару часов.

    Ставка — тотал выигранных геймов Кресси больше 12,5 за 1.99.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.00. Как минимум в одной партии Медведеву точно придется понервничать.

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    Кресси — Медведев: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.01.2022. Прогнозы на теннис. Кресси неприятно удивит Медведева?
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