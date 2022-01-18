ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Окслейд-Чемберлен (слева) стал одним из героев матча«Ливерпуль» рано списывать в борьбе за титул АПЛ Марк КондратюкРоссийское доминирование. Морально-волевые одиночницы и первое европейское золото Кондратюка Даниил Медведев может сместить Новака Джоковича с первого места в рейтинге ATP10 главных вопросов Australian Open-2022
  • 14:48
    • Эриксен может перейти в «Брентфорд»
  • 14:22
    • ЦСКА объявил о переходе Хесуса Медины
  • 14:11
    • Сборная России по биатлону объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине
  • 12:59
    • Стал известен состав «Спартака» на сбор в Дубае
  • 11:24
    • СМИ: Азар хочет покинуть «Реал»
  • 17:39
    • Жуниор может перейти из «Реала» в «Ман Сити»
  • 09:47
    • Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
    Все новости спорта

    Касаткина начнет Australian Open с разгромной победы?

    Фегеле — Касаткина. Прогноз (к. 1.86) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 18 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Дарья Касаткина
    Прогноз и ставки на Фегеле — Касаткина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против швейцарки Штефани Фегеле в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января, начало — в 05:00 мск. Фегеле — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фегеле

    Фегеле попала в основную сетку австралийского турнира через квалификацию. И с учетом ее результатов в прошлом сезоне это можно считать достижением.

    Штефани при этом повезло, что в отборе ее достались откровенно слабые соперницы.

    В начале января швейцарская теннисистка не смогла выйти в основную сетку небольшого турнира в Мельбурне. Во втором раунде квалификации ее остановила 181-я ракетка мира Деспина Папамихаил из Греции.

    Касаткина

    Касаткина тем временем шикарно начала новый сезон. В первой половине января россиянка дошла до полуфинала сразу не двух турнирах.

    В Мельбурне Дарья обыграла Анну Калинскую, Мэдисон Киз и Нурию Парризас-Диас, после чего уступила Аманде Анисимовой.

    Все прогнозы на Australian Open

    В Сиднее Касаткина одержала победы на Софией Кенин, Элизой Мертенс и Гарбин Мугурусой. Дальше было поражение от Паулы Бадосы.

    Но в целом очевидно, что Касаткина хорошо готова к сезону.

    Прогноз и ставка

    На Фегеле в этом матче можно поставить за 6.55, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.13.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Дарья, конечно, умеет по-разному удивлять, но два недавних турнира показали, что с такими соперницами она сейчас спокойно справляется.

    Ставка — победа Касаткиной с форой по геймам (-6,0) за 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Буркина-Фасо — Эфиопия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Детройт — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.21
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Париж — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Колорадо — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атланта — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бондар — Павлюченкова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  4.25
  • Прогноз на матч Мертенс — Звонарева
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фегеле — Касаткина: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на теннис. Касаткина начнет Australian Open с разгромной победы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры