Фегеле
Фегеле попала в основную сетку австралийского турнира через квалификацию. И с учетом ее результатов в прошлом сезоне это можно считать достижением.
Штефани при этом повезло, что в отборе ее достались откровенно слабые соперницы.
В начале января швейцарская теннисистка не смогла выйти в основную сетку небольшого турнира в Мельбурне. Во втором раунде квалификации ее остановила 181-я ракетка мира Деспина Папамихаил из Греции.
Касаткина
Касаткина тем временем шикарно начала новый сезон. В первой половине января россиянка дошла до полуфинала сразу не двух турнирах.
В Мельбурне Дарья обыграла Анну Калинскую, Мэдисон Киз и Нурию Парризас-Диас, после чего уступила Аманде Анисимовой.
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В Сиднее Касаткина одержала победы на Софией Кенин, Элизой Мертенс и Гарбин Мугурусой. Дальше было поражение от Паулы Бадосы.
Но в целом очевидно, что Касаткина хорошо готова к сезону.
Прогноз и ставка
На Фегеле в этом матче можно поставить за 6.55, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.13.
Дарья, конечно, умеет по-разному удивлять, но два недавних турнира показали, что с такими соперницами она сейчас спокойно справляется.
Ставка — победа Касаткиной с форой по геймам (-6,0) за 1.86.