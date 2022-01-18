Россиянка Дарья Касаткина сыграет против швейцарки Штефани Фегеле в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января, начало — в 05:00 мск. Фегеле — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фегеле

Фегеле попала в основную сетку австралийского турнира через квалификацию. И с учетом ее результатов в прошлом сезоне это можно считать достижением.

Штефани при этом повезло, что в отборе ее достались откровенно слабые соперницы.

В начале января швейцарская теннисистка не смогла выйти в основную сетку небольшого турнира в Мельбурне. Во втором раунде квалификации ее остановила 181-я ракетка мира Деспина Папамихаил из Греции.

Касаткина

Касаткина тем временем шикарно начала новый сезон. В первой половине января россиянка дошла до полуфинала сразу не двух турнирах.

В Мельбурне Дарья обыграла Анну Калинскую, Мэдисон Киз и Нурию Парризас-Диас, после чего уступила Аманде Анисимовой.

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В Сиднее Касаткина одержала победы на Софией Кенин, Элизой Мертенс и Гарбин Мугурусой. Дальше было поражение от Паулы Бадосы.

Но в целом очевидно, что Касаткина хорошо готова к сезону.

Прогноз и ставка

На Фегеле в этом матче можно поставить за 6.55, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.13.

Дарья, конечно, умеет по-разному удивлять, но два недавних турнира показали, что с такими соперницами она сейчас спокойно справляется.

Ставка — победа Касаткиной с форой по геймам (-6,0) за 1.86.