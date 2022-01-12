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    Сможет ли Гауфф обыграть Костюк?

    Костюк — Гауфф. Прогноз (к. 1.77) и ставки на турнир в Аделаиде 12 января 2022 года

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    Кори Гауфф
    Украинка Марта Костюк сыграет против американки Кори Гауфф во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 12 января, начало — в 08:30 мск. Костюк — Гауфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Костюк

    Костюк начала сезон на прошлой неделе на турнире в Мельбурне. В первом же матче украинка проиграла Клер Лью. Неприятное поражение, все-таки соперница находится в конце первой сотни рейтинга. Хотя начало было неплохим, Марта взяла первый сет, но потом соперница играла заметно лучше.

    А вот в Аделаиде Костюк уже успел приятно удивить. 19-летняя теннисистка одержала победу над Шелби Роджерс, которая на прошлой неделе остановила Марию Саккари.

    При этом Марте хватило двух сетов. В целом она показала очень хороший теннис, хотя ошибки, конечно, были. Но по сравнению с первой игрой прогресс все-таки колоссальный.

    Гауфф

    Гауфф в первом круге разгромила Катерину Синякову. Это был очень простой матч для 17-летней теннисистки, что, впрочем, вряд ли стало для кого-то сюрпризом.

    Кори разобралась с чешской теннисисткой ровно за час, проиграв за это время лишь три гейма.

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    На прошлой неделе Гауфф дошла до второго круга на первом турнире в Аделаиде. Кори немного не повезло, после первого раунда ее соперницей стала Эшли Барти. Американка при этом взяла первый сет, отлично боролась во втором, но в решающей партии австралийка все-таки дожала юную соперницу. Но надо сказать, что сейчас единицы способны выиграть у Барти хотя бы сет, поэтому Гауфф можно только похвалить.

    Прогноз и ставка

    На Костюк в этом матче можно поставить за 3.80, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.28.

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    Гауфф на два года младше, но играет она явно лучше. Марта тоже умеет удивлять, но, скорее всего, американке она проиграет. Тем более украинка очень часто не может справиться с эмоциями, из-за чего начинает допускать ошибки.

    Ставка — победа Гауфф в двух сетах за 1.77.

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    Костюк — Гауфф: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гауфф обыграть Костюк?
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