Украинка Марта Костюк сыграет против американки Кори Гауфф во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 12 января, начало — в 08:30 мск. Костюк — Гауфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Костюк

Костюк начала сезон на прошлой неделе на турнире в Мельбурне. В первом же матче украинка проиграла Клер Лью. Неприятное поражение, все-таки соперница находится в конце первой сотни рейтинга. Хотя начало было неплохим, Марта взяла первый сет, но потом соперница играла заметно лучше.

А вот в Аделаиде Костюк уже успел приятно удивить. 19-летняя теннисистка одержала победу над Шелби Роджерс, которая на прошлой неделе остановила Марию Саккари.

При этом Марте хватило двух сетов. В целом она показала очень хороший теннис, хотя ошибки, конечно, были. Но по сравнению с первой игрой прогресс все-таки колоссальный.

Гауфф

Гауфф в первом круге разгромила Катерину Синякову. Это был очень простой матч для 17-летней теннисистки, что, впрочем, вряд ли стало для кого-то сюрпризом.

Кори разобралась с чешской теннисисткой ровно за час, проиграв за это время лишь три гейма.

Все прогнозы на теннис

На прошлой неделе Гауфф дошла до второго круга на первом турнире в Аделаиде. Кори немного не повезло, после первого раунда ее соперницей стала Эшли Барти. Американка при этом взяла первый сет, отлично боролась во втором, но в решающей партии австралийка все-таки дожала юную соперницу. Но надо сказать, что сейчас единицы способны выиграть у Барти хотя бы сет, поэтому Гауфф можно только похвалить.

Прогноз и ставка

На Костюк в этом матче можно поставить за 3.80, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.28.

Гауфф на два года младше, но играет она явно лучше. Марта тоже умеет удивлять, но, скорее всего, американке она проиграет. Тем более украинка очень часто не может справиться с эмоциями, из-за чего начинает допускать ошибки.

Ставка — победа Гауфф в двух сетах за 1.77.