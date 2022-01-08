Оже-Альяссим
У Оже-Альяссима на групповом этапе было три невероятно напряженных матча, которые подтвердили, что он отлично готов к сезону.
В первом туре Феликс проиграл американцу Тейлору Фрицу, но даже в этом случае сложно сказать, что он в чем-то уступал сопернику.
Потом была уверенная победа над Кэмероном Норри. Первый сет канадец выиграл на тай-брейке, а во втором у соперника толком не было шансов.
А в третьем матче
Медведев
У Медведева, как ни странно, тоже не было простых матчей. Более того, Даниил начал год с поражения от Уго Умбера.
И матч против француза стал для второй ракетки мира настоящим испытанием. Мало того, что он россиянин проиграл, так еще пришлось провести на корте три часа. А сразу после этого Медведев вышел на матч в паре.
Дальше была победа над Алексом Де Минауром. Медведев обыграл австралийца в двух сетах, но позже признался, что ему было сложно физически после встречи с Умбером.
В третьем матче Медведев одержал победу над Маттео Берреттини. Почти идеальный матч, если не учитывать того, что итальянец забрал на тай-брейке второй сет. Но это действительно очень сильный соперник, поэтому не стоит удивляться, что Даниил решил все вопросы только в третьей партии.
Прогноз и ставка
На Оже-Альяссима в этой игре можно поставить за 4.60, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.23.
В прошлом сезоне Даниил легко обыграл Феликса в полуфинале US Open. Но есть ощущение, что на этот раз матч против канадца будет не таким простым. Текущий турнир получается чересчур напряженным для Медведевам, всем хочется выиграть у него.
Ставка — Оже-Альяссим выиграет хотя бы один сет за 2.13.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.31.