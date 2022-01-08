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    Медведев проиграет Оже-Альяссиму?

    Оже-Альяссим — Медведев. Прогноз (к. 2.13) и ставки на Кубок ATP 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале Кубка ATP. Матч пройдет 8 января, начало — в 06:30 мск. Оже-Альяссим — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    У Оже-Альяссима на групповом этапе было три невероятно напряженных матча, которые подтвердили, что он отлично готов к сезону.

    В первом туре Феликс проиграл американцу Тейлору Фрицу, но даже в этом случае сложно сказать, что он в чем-то уступал сопернику.

    Потом была уверенная победа над Кэмероном Норри. Первый сет канадец выиграл на тай-брейке, а во втором у соперника толком не было шансов.

    А в третьем матче Оже-Альяссим выиграл у Александра Зверева. Немец был явным фаворитом, но в итоге Феликс классно провел решающую партию и вывел свою сборную в полуфинал.

    Медведев

    У Медведева, как ни странно, тоже не было простых матчей. Более того, Даниил начал год с поражения от Уго Умбера.

    И матч против француза стал для второй ракетки мира настоящим испытанием. Мало того, что он россиянин проиграл, так еще пришлось провести на корте три часа. А сразу после этого Медведев вышел на матч в паре.

    Дальше была победа над Алексом Де Минауром. Медведев обыграл австралийца в двух сетах, но позже признался, что ему было сложно физически после встречи с Умбером.

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    В третьем матче Медведев одержал победу над Маттео Берреттини. Почти идеальный матч, если не учитывать того, что итальянец забрал на тай-брейке второй сет. Но это действительно очень сильный соперник, поэтому не стоит удивляться, что Даниил решил все вопросы только в третьей партии.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этой игре можно поставить за 4.60, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.23.

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    В прошлом сезоне Даниил легко обыграл Феликса в полуфинале US Open. Но есть ощущение, что на этот раз матч против канадца будет не таким простым. Текущий турнир получается чересчур напряженным для Медведевам, всем хочется выиграть у него.

    Ставка — Оже-Альяссим выиграет хотя бы один сет за 2.13.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.31.

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    Оже-Альяссим — Медведев: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на теннис. Медведев проиграет Оже-Альяссиму?
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