Россиянин Даниил Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале Кубка ATP. Матч пройдет 8 января, начало — в 06:30 мск. Оже-Альяссим — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

У Оже-Альяссима на групповом этапе было три невероятно напряженных матча, которые подтвердили, что он отлично готов к сезону.

В первом туре Феликс проиграл американцу Тейлору Фрицу, но даже в этом случае сложно сказать, что он в чем-то уступал сопернику.

Потом была уверенная победа над Кэмероном Норри. Первый сет канадец выиграл на тай-брейке, а во втором у соперника толком не было шансов.

А в третьем матче Оже-Альяссим выиграл у Александра Зверева . Немец был явным фаворитом, но в итоге Феликс классно провел решающую партию и вывел свою сборную в полуфинал.

Медведев

У Медведева, как ни странно, тоже не было простых матчей. Более того, Даниил начал год с поражения от Уго Умбера.

И матч против француза стал для второй ракетки мира настоящим испытанием. Мало того, что он россиянин проиграл, так еще пришлось провести на корте три часа. А сразу после этого Медведев вышел на матч в паре.

Дальше была победа над Алексом Де Минауром. Медведев обыграл австралийца в двух сетах, но позже признался, что ему было сложно физически после встречи с Умбером.

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В третьем матче Медведев одержал победу над Маттео Берреттини. Почти идеальный матч, если не учитывать того, что итальянец забрал на тай-брейке второй сет. Но это действительно очень сильный соперник, поэтому не стоит удивляться, что Даниил решил все вопросы только в третьей партии.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этой игре можно поставить за 4.60, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.23.

В прошлом сезоне Даниил легко обыграл Феликса в полуфинале US Open. Но есть ощущение, что на этот раз матч против канадца будет не таким простым. Текущий турнир получается чересчур напряженным для Медведевам, всем хочется выиграть у него.

Ставка — Оже-Альяссим выиграет хотя бы один сет за 2.13.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.31.