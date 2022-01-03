Украинка Даяна Ястремская сыграет против Лесли Керкхове из Нидерландов в первом круге турнира в Мельбурне. Матч пройдет 3 января, начало — в 03:00 мск. Ястремская — Керкхове: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ястремская

Ястремская пропустила половину прошлого сезона из-за временного отстранения. Украинку обвиняли в употреблении допинга, но в итоге оправдали. Можно сказать, теннисистка отделалась легким испугом.

После возвращения Ястремская выступала не очень удачно. Только на двух скромных турнирах ей удалось выиграть больше одного матча.

На олимпийском турнире в Токио Даяна в первом же матче уступила Лейле Фернандес, на US Open ее сразу же остановила Анжелика Кербер. На Кубке Кремля украинка тоже не смогла пройти первый раунд.

В текущем рейтинге Ястремская занимает 99-е место. До отстранения она была 21-й.

Керкхове

Керкхове тем временем занимает 158-е место в текущем рейтинге. При этом она никогда не поднималась выше 148-й строчки.

В прошлом году главным достижением Лесли стал выход в основную сетку Уимблдона. При этом после сложнейшей квалификации 30-летняя теннисистка сенсационно обыграла Светлану Кузнецову, после чего уступила Гарбин Мугурусе.

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В основном же Керкхове играла, как правило, на турнирах серии ITF, но даже на этом уровне у нее не было каких-то невероятных результатов.

Прогноз и ставка

На Ястремскую в этом матче можно поставить за 1.19, победу Керкхове букмекеры предлагают за 4.65.

Даяна не лучшим образом провела предыдущие полгода. Прежде всего, из-за психологических проблем. Временное отстранение стало для нее настоящим моральным испытанием.

Но сейчас, после паузы и спокойной подготовки к сезону, украинка должна без проблем побеждать в подобных матчах.

Ставка — Ястремская выиграет в двух сетах за 1.76.