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    Сможет ли Ястремская выиграть в двух сетах?

    Ястремская — Керкхове. Прогноз (к. 1.76) и ставки на турнир в Мельбурне 3 января 2022 года

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    Даяна Ястремская
    Украинка Даяна Ястремская сыграет против Лесли Керкхове из Нидерландов в первом круге турнира в Мельбурне. Матч пройдет 3 января, начало — в 03:00 мск. Ястремская — Керкхове: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ястремская

    Ястремская пропустила половину прошлого сезона из-за временного отстранения. Украинку обвиняли в употреблении допинга, но в итоге оправдали. Можно сказать, теннисистка отделалась легким испугом.

    После возвращения Ястремская выступала не очень удачно. Только на двух скромных турнирах ей удалось выиграть больше одного матча.

    На олимпийском турнире в Токио Даяна в первом же матче уступила Лейле Фернандес, на US Open ее сразу же остановила Анжелика Кербер. На Кубке Кремля украинка тоже не смогла пройти первый раунд.

    В текущем рейтинге Ястремская занимает 99-е место. До отстранения она была 21-й.

    Керкхове

    Керкхове тем временем занимает 158-е место в текущем рейтинге. При этом она никогда не поднималась выше 148-й строчки.

    В прошлом году главным достижением Лесли стал выход в основную сетку Уимблдона. При этом после сложнейшей квалификации 30-летняя теннисистка сенсационно обыграла Светлану Кузнецову, после чего уступила Гарбин Мугурусе.

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    В основном же Керкхове играла, как правило, на турнирах серии ITF, но даже на этом уровне у нее не было каких-то невероятных результатов.

    Прогноз и ставка

    На Ястремскую в этом матче можно поставить за 1.19, победу Керкхове букмекеры предлагают за 4.65.

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    Даяна не лучшим образом провела предыдущие полгода. Прежде всего, из-за психологических проблем. Временное отстранение стало для нее настоящим моральным испытанием.

    Но сейчас, после паузы и спокойной подготовки к сезону, украинка должна без проблем побеждать в подобных матчах.

    Ставка — Ястремская выиграет в двух сетах за 1.76.

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    Ястремская — Керкхове: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Ястремская выиграть в двух сетах?
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