Эстонка Анетт Контавейт сыграет против чешской теннисистки Каролины Плишковой в рамках группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 12 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 23:00 мск. Плишкова — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Плишкова

Плишкова начала итоговый турнир с победы над Гарбин Мугурусой. Матч, как и ожидалось, получился очень напряженным.

Каролина проиграла первый сет, но в итоге сделала камбэк. В решающей партии четвертая ракетка мира обыграла испанку на тай-брейке. При этом в третьем сете она уступала с брейком.

Теперь Плишковой достаточно выиграть один из двух оставшихся матчей в группе, чтобы выйти в полуфинал турнира.

Контавейт

Контавейт тем временем тоже выиграла первый матч. Эстонка одержала уверенную победу над Барборой Крейчиковой.

Абсолютно без шансов для чешской теннисистки, у которой за всю игру не было ни одного брейк-пойнтов.

Все прогнозы на теннис

Анетт, безусловно, находится в невероятной форме. После встречи с Крейчиковой ее победная серия достигла 11-ти матчей. Перед этим Контавейт выиграла турниры в Москве и Клуж-Напоке.

И еще один важный факт : Контавейт пятый раз в сезоне выиграла у соперницы из топ-10.

Прогноз и ставка

На Плишкову в этом матче можно поставить за 2.60, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.49.

Три предыдущих матча между этими теннисистками завершились в пользу Плишковой. Но есть подозрение, что Контавейт размочит счет в противостоянии с бывшей первой ракеткой мира.

Такое ощущение, что Анетт сейчас способна обыграть кого угодно. В теннисном мире уже вовсю рассуждают о том, как мощно прибавила эстонская теннисистка всего лишь за несколько месяцев, в течение которых она сотрудничает с Дмитрием Турсуновым.

Ставка — победа Контавейт в двух сетах за 2.13.