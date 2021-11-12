Плишкова
Плишкова начала итоговый турнир с победы над Гарбин Мугурусой. Матч, как и ожидалось, получился очень напряженным.
Каролина проиграла первый сет, но в итоге сделала камбэк. В решающей партии четвертая ракетка мира обыграла испанку на тай-брейке. При этом в третьем сете она уступала с брейком.
Теперь Плишковой достаточно выиграть один из двух оставшихся матчей в группе, чтобы выйти в полуфинал турнира.
Контавейт
Контавейт тем временем тоже выиграла первый матч. Эстонка одержала уверенную победу над Барборой Крейчиковой.
Абсолютно без шансов для чешской теннисистки, у которой за всю игру не было ни одного брейк-пойнтов.
Анетт, безусловно, находится в невероятной форме. После встречи с Крейчиковой ее победная серия достигла 11-ти матчей. Перед этим Контавейт выиграла турниры в Москве и Клуж-Напоке.
И еще один
Прогноз и ставка
На Плишкову в этом матче можно поставить за 2.60, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.49.
Три предыдущих матча между этими теннисистками завершились в пользу Плишковой. Но есть подозрение, что Контавейт размочит счет в противостоянии с бывшей первой ракеткой мира.
Такое ощущение, что Анетт сейчас способна обыграть кого угодно. В теннисном мире уже вовсю рассуждают о том, как мощно прибавила эстонская теннисистка всего лишь за несколько месяцев, в течение которых она сотрудничает с Дмитрием Турсуновым.
Ставка — победа Контавейт в двух сетах за 2.13.