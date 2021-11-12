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    Сможет ли Плишкова взять хотя бы сет у Контавейт?

    Плишкова — Контавейт. Прогноз (к. 2.13) и ставки на Итоговый турнир WTA 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Плишкова — Контавейт
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    Анетт Контавейт
    Эстонка Анетт Контавейт сыграет против чешской теннисистки Каролины Плишковой в рамках группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 12 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 23:00 мск. Плишкова — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Плишкова

    Плишкова начала итоговый турнир с победы над Гарбин Мугурусой. Матч, как и ожидалось, получился очень напряженным.

    Каролина проиграла первый сет, но в итоге сделала камбэк. В решающей партии четвертая ракетка мира обыграла испанку на тай-брейке. При этом в третьем сете она уступала с брейком.

    Теперь Плишковой достаточно выиграть один из двух оставшихся матчей в группе, чтобы выйти в полуфинал турнира.

    Контавейт

    Контавейт тем временем тоже выиграла первый матч. Эстонка одержала уверенную победу над Барборой Крейчиковой.

    Абсолютно без шансов для чешской теннисистки, у которой за всю игру не было ни одного брейк-пойнтов.

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    Анетт, безусловно, находится в невероятной форме. После встречи с Крейчиковой ее победная серия достигла 11-ти матчей. Перед этим Контавейт выиграла турниры в Москве и Клуж-Напоке.

    И еще один важный факт: Контавейт пятый раз в сезоне выиграла у соперницы из топ-10.

    Прогноз и ставка

    На Плишкову в этом матче можно поставить за 2.60, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.49.

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    Три предыдущих матча между этими теннисистками завершились в пользу Плишковой. Но есть подозрение, что Контавейт размочит счет в противостоянии с бывшей первой ракеткой мира.

    Такое ощущение, что Анетт сейчас способна обыграть кого угодно. В теннисном мире уже вовсю рассуждают о том, как мощно прибавила эстонская теннисистка всего лишь за несколько месяцев, в течение которых она сотрудничает с Дмитрием Турсуновым.

    Ставка — победа Контавейт в двух сетах за 2.13.

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    Плишкова — Контавейт: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Плишкова взять хотя бы сет у Контавейт?
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